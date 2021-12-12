台北變電箱爆炸 號誌停交通亂 有人以為中國投炸彈

頭洗一半… 台北市萬隆變電所昨天上午爆炸起火，多處地區停電，一家美髮業者受到停電影響，民眾頭髮做到一半只能苦等恢復供電。記者胡經周／攝影

台北市萬隆變電所變電箱昨爆炸引發火災，有民眾還以為中國打過來，中和區一座高壓電塔受連鎖反應也冒煙，導致雙北文山、新店、雙和等地30萬5418戶停電，約百萬人受影響，近3個半小時民眾生活大亂。

台北時間昨天上午9時42分，萬隆變電所爆炸，附近住宅門窗振動，不少民眾都聽到，民眾說，從來沒聽過這種聲音，還以為中國投炸彈。火災於10時26分撲滅。意外導致北醫、吳興街、福德街等地加壓站跳電停水；交通號誌停擺，車輛秩序大亂；雙北有37件電梯受困案。

停電造成國家考場停電，考試中斷，店家不得不在光線不足的情況下營業。部分捷運 站手扶梯、電梯異常，李姓女乘客說，當時她踏上忠孝復興站手扶梯，突然發出警示聲停止運作，燈號不斷閃爍，包括她在內很多人差點跌倒。北捷表示，電梯跟手扶梯都有自趨安全系統，短暫停止運作就恢復正常，列車有兩套供電系統，可正常行駛。

正開車的新北市民陳婉婷說，「紅綠燈同時消失，交通1秒內大亂」。當時她等紅燈正要轉綠燈，所有燈號忽然都消失，又下雨，現場一片混亂，幸好警察 趕到前，義交協助指揮交通，但仍有3、4分鐘處於無政府狀態，嚇出她滿身汗。

有民眾正排隊等候賣場開門，許多車輛被卡在閘門前動彈不得，直到電力恢復後才能進出。正在新店賣場購物的張姓男子說，當時在地下室賣場逛到一半，突然燈光全滅，還以為是大地震前兆，擔心被垮掉的樓層壓死，緊張不已，卻一團亂找不到地方躲。現場只剩收銀機還亮著，賣場馬上啟用緊急照明，約10多分鐘恢復正常。

新北市民沈威德說，他妻子本來打開電腦準備在1212特賣大搶購，網頁都開好了，結果停電斷網，等到恢復供電重開機，已買不到。

住永和的新北市議員羅文崇家在27樓，昨天上午正要回家準備下個行程，卻碰上大停電，只好一步步爬上去，他苦笑說「就算是3高你還是要爬」。民眾則表示，「這3天的運動量都儲備好了」。

台北市議員耿葳也是受災戶。她說，車庫鐵捲門因停電打不開，她住在萬芳醫院旁，很擔心醫院停電情況，包括疫苗 存放、手術等，北市衛生局則表示合約診所都須有不斷電系統，但仍逐一確認。