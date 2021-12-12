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台遊艇大廠東哥交貨運美途中起火 航港局將調查原因

中央社／高雄12日電
圖為東哥遊艇公司停靠在高雄港的豪華遊艇。（本報資料照片／記者楊濡嘉攝影）
圖為東哥遊艇公司停靠在高雄港的豪華遊艇。（本報資料照片／記者楊濡嘉攝影）

船隻BBC Virginia近日裝載台灣東哥企業遊艇赴美國交付客戶，卻在海上起火燃燒，昨天下午載返高港。港務公司今天表示，公證公司已派員處理貨損公證，航港局則將主政調查海事原因。

媒體報導，安地卡及巴布達籍船隻BBC Virginia近日在高雄港裝載三艘東哥企業的大型豪華遊艇，到美國交付客戶，卻在海上發生起火燃燒事件，造成遊艇損壞。

高雄港務公司今天發布訊息證實此事，並表示船隻於台北時間昨天下午3時13分抵達高雄港錨區、4時47分進港，傍晚6時靠妥38號碼頭。

港務公司表示，公證公司於今天上午已派員上船進行貨損公證事宜；船務代理公司威爾森則表示，預定今天晚間9時先移到外海錨區停泊，等船東與貨主協商後續處理事宜後，再進港進行後續工作。

交通部航港局南部航務中心也表示，海事調查事宜將由航港局主政處理，南航中心正在了解此船發生海事的原因。

消防單位稍早則表示，因事發地點在外海，且事發船籍是安地卡及巴布達、非本國籍，依內政部消防署函頒「火災調查鑑定作業要領」規定，調查鑑定權責為此船之註冊港為管轄機關；高雄港務警察總隊也沒有接獲相關報案紀錄，因此目前並無針對此船進行火災事故調查工作。

警察 內政部

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