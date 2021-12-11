我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為反萊豬公投催票 蕭美琴：在美國用很多美豬製品

2021通膨大考你PASS了嗎？3難題當掉一堆人

Omicron台灣現3例 專家籲：必要時縮短第3劑間隔

記者許政榆／台北報導
台指揮中心今公布國內出現三名為Omicron病例，分別來自史瓦帝尼、英國及美國，且都曾接種過兩劑疫苗，屬於突破性感染。圖／台指揮中心提供
台指揮中心今公布國內出現三名為Omicron病例，分別來自史瓦帝尼、英國及美國，且都曾接種過兩劑疫苗，屬於突破性感染。圖／台指揮中心提供

台指揮中心今公布台灣出現三名為Omicron病例，分別來自史瓦帝尼、英國及美國，且都曾接種過兩劑疫苗，屬於突破性感染。台感染科專家指出，世界衛生組織（WHO）警示，Omicron每天以「五個國家」速度擴增，無論從哪一國入境的確診旅客，都要預設可能是Omicron，尤其施打兩劑AZ者防範Omicron幾乎無效，必要時應再縮短第三劑施打時間。

台灣感染管制學會理事長、台大醫院內科教授暨感染科主任陳宜君表示，根據WHO資料顯示，Omicron以每天增加「五個國家」速度擴散，已逾63個國家現蹤，且歐洲國家也發現，從南非以外入境的旅客也確診Omicron，顯示Omicron不僅在南非，或許已在歐洲存在一段時間，又帶到其他國家。

林口長庚醫院副院長邱政洵指出，Omicron已在英國造成社區感染，美國確診個案也增加，現在無法只針對某些國家，必須預設「每個國家都有Omicron」。英國近日最新發布，分析數百例施打兩劑AZ者的血清，對於Omicron的免疫生成性研究，發現施打兩劑AZ產生的中和抗體，對Omicron幾乎無效。

邱政洵表示，該份英國研究雖為初步數據，但是一個警訊，尤其台灣較多民眾施打兩劑AZ，Omicron很有可能逃脫疫苗的保護，因此國內開始推行施打第三劑，民眾只要第二劑滿五個月，即可施打第三劑莫德納半劑量。他表示，過去研究顯示，兩劑AZ產生免疫反應較其他廠牌疫苗弱，若邊境壓力擴大、越來越多Omicron，中央有必要考慮縮短隔三個月施打第三劑，不用堅持等五個月。

台灣目前將南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威等六國列為重點高風險國家，陳宜君表示，指揮中心可重新思考邊境管制是否需調整，尤其接下來春節返國潮，先前開放春節專案，除了住滿14天外，亦可選擇「7+7」或「10+4」專案，她呼籲，不論在防疫旅館、集中檢疫所或居家檢疫，檢疫民眾與家人都要自律，確實遵守防疫規定，避免僥倖心態產生防疫破口。

陳宜君強調，Omicron看似傳播力高，但目前資料不齊全，重症、住院比例沒增加，因此各國也持續關注。除了施打疫苗外，包括戴口罩、手部衛生等防疫作為仍不可鬆懈，避免讓病毒有機會逃脫，或影響到無法打疫苗的民眾，如長者或12歲以下孩童、嬰幼兒健康。

Omicron 疫苗 防疫

上一則

唐鳳民主峰會大談民主 藍批「睜眼說瞎話」

下一則

為反萊豬公投催票 蕭美琴：在美國用很多美豬製品

延伸閱讀

台連3爆Omicron 港：考慮收緊對台登機、檢測要求

台連3爆Omicron 港：考慮收緊對台登機、檢測要求
中國科興稱分離Omicron變異株

中國科興稱分離Omicron變異株
Omicron蔓延 CDC：美第1個病例11.15就現蹤

Omicron蔓延 CDC：美第1個病例11.15就現蹤
鼠咬染疫 多數專家：不可能

鼠咬染疫 多數專家：不可能

熱門新聞

張忠謀。圖／司法院提供

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

2021-12-06 07:26
民進黨立委高嘉瑜遭男友家暴後，6日現身立法院質詢。針對媒體追問，她表示「希望不要再有人跟我一樣」。(記者黃義書／攝影)

被逼錄19秒逼供片 高嘉瑜奄奄一息全身血 不回答就被打

2021-12-07 02:30
立委高嘉瑜（圖）遭家暴案，前男友馬文鈺4日指控施暴的林秉樞長年遊走政商人物間，扯出不少知名人物都曾與林秉樞往來，宛如台版神鬼交鋒。（本報資料照片）

捲入台立委高嘉瑜家暴案 詹宏志辭統府國策顧問

2021-12-05 16:41
涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞（中）。本報系資料照片

高嘉瑜被脅迫錄下19秒逼供影片 滿身是血、不回答就要被打

2021-12-06 15:47

台灣首名千萬訂閱YouTuber誕生 曾遭中國封殺

2021-12-07 14:10
立委高嘉瑜男友林秉樞家暴事件，衍生民進黨派系間矛盾問題。本報系資料照片

幕後／高嘉瑜男友林秉樞遊走各派系 被騙的人恐比檯面上多

2021-12-06 16:12

超人氣

更多 >
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
外型獨特蔬菜讓人直呼「好吃」 真面目曝光營養超豐富

外型獨特蔬菜讓人直呼「好吃」 真面目曝光營養超豐富
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身
紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效
影／龍捲風襲中西部多州 至少70死 肯塔基宣布緊急狀態

影／龍捲風襲中西部多州 至少70死 肯塔基宣布緊急狀態