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器材採購案涉詐欺 台灣奧運射箭銀牌陳詩園遭起訴

記者曾健祐／桃園報導
陳詩園曾獲2004年雅典奧運射箭團體銀牌。(本報資料照片)
陳詩園曾獲2004年雅典奧運射箭團體銀牌。(本報資料照片)

曾獲2004年雅典奧運射箭團體銀牌、體育大學副教授級專業人員兼射箭隊總教練陳詩園，涉嫌和藍姓女教練在射箭器材採購案時，洩漏採購資訊給張姓體育用品店業者，驗收時還讓對方以舊貨混充過關，掩護違約讓張規避罰款，調查局原朝貪汙罪調查，檢方偵結依洩密、詐欺等起訴陳詩園等三人。

檢調查，體大射箭隊2018年9月受體育署100萬元(台幣，以下同)補助，辦理「射箭器材及耗材」採購案，陳詩園指示藍女在7月16日公告招標前，用LINE傳器材、耗材的估價單給張姓店家，陳當晚再自己傳「改善訓練器材經費表」、「射箭隊發展特色經費」文件給對方，還告知耗材相關資訊。

張姓店家並於9月7日詢問陳詩園說「詩，可以先告知NS規格磅數嗎？」、「幾吋/幾磅/數量」，「全部都木芯嗎？」陳回復稱「全木芯」等語，以此洩漏採購資訊給業者，讓對方提前得知採購需求、規格並能先估價備標，同年10月4日第二次開標，僅張一人投標，最後以85萬元得標。

後來採購履約階段，但因採購的「卸弦架」、「中央安定桿」，及「放箭器」等物進口延遲，張姓業者無法依約驗收交貨。陳、藍為了讓對方完成驗收，避免後續因逾期要繳違約金，讓張在10月18日驗收當天以庫存舊品充數、拿不符契約規格貨交貨。

而陳、藍驗收清點時明知有問題，卻故意隱而未宣，陳詩園還記載「驗收合格、規格數量符合契約，同意付款」，佯以採購案一切合格，使體育大學限於錯誤，也讓張免於繳罰金1萬3001元的不法利益，全案經高雄市調處報請桃園地檢署，當時朝貪汙、偽造文書罪嫌偵辦。

檢方訊時，陳詩園坦承有事先透露招標資訊給張，驗收時也明知不符契約，後續業者也有罰款問題；藍證稱，陳要求她將非選手常用品牌的耗材加入採購規格書。

檢方認為，本採購案事國家培訓射箭選手的經費補助，實屬私經濟行為，未涉及公權力行使或權限移轉，難認有攸關國計民生，陳、藍也非國營事業、公立學校的專業採購人員，應非公務員。檢方偵結依洩密、詐欺等罪嫌，起訴陳詩園、藍女及張姓業者。

詐欺 奧運 公立學校

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