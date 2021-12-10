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台尼斷交助公投？藍籲綠：別操弄亡國感

台灣新聞組／台北11日電
台灣友邦尼加拉瓜宣布與台灣斷交，這已是蔡政府任內第8個斷交國，目前友邦的數量只剩14國。天母使館特區已將尼加拉瓜國旗卸下。（記者余承翰／攝影）
台灣友邦尼加拉瓜宣布與台灣斷交，這已是蔡政府任內第8個斷交國，目前友邦的數量只剩14國。天母使館特區已將尼加拉瓜國旗卸下。（記者余承翰／攝影）

尼加拉瓜與台灣斷交，民進黨縣市長抨擊北京用金錢外交打壓台灣國際空間，國民黨南投縣長林明溱呼籲民進黨不要操弄「亡國感」收割政治利益。台北市長柯文哲說，斷交見怪不怪，難道台灣的存在要一個尼加拉瓜來肯定？

時值公投對決之際，綠營內部打算將外交挫敗訴諸要用公投「四個不同意」選票捍衛台灣。不過，黨務人士表示，斷交議題民眾感受度、共鳴並不高，並不會成為最後決戰主軸。

外交部、陸委會表示，對於中國政府再次迫使友邦與台灣斷交，打壓台灣外交空間，台灣表達強烈譴責。陸委會抨擊中共以金錢利益惡意強奪台灣邦交國、粗暴打壓台灣的國際交往與生存空間、破壞台海和平穩定基礎。

大陸外長王毅則指出，堅定維護一個中國原則，是中尼復交的根本政治前提和兩國關係順利發展的政治基礎。一個中國原則是國際社會普遍共識，已經成為公認的國際關係準則。尼方作出重要決斷，與中國恢復和發展正常關係，同絕大多數國家一樣站在歷史正確的一邊。

大陸外交部發言人汪文斌說，「中尼復交是政治決策，絕不是交易籌碼」。尼加拉瓜是出於對一個中國原則的認同，是一項政治決斷，沒有任何經濟前提。

國民黨主席朱立倫昨說，強烈譴責尼加拉瓜背信忘義，對中共長期打壓台灣際空間表達遺憾，「我們永遠捍衛中華民國與民主自由」；任何傷害兩岸人民情感的只會造成兩岸關係倒退，他呼籲用善意的交流對話，取代惡意的對抗或者傷害，如此兩岸才能走向正循環，化解所有隔閡。

桃園市長鄭文燦表示，北京政府用外交圍堵、經濟脅迫、軍事威脅要讓台灣消失，這是台灣發展最重要的課題。台南市長黃偉哲說，尼加拉瓜反反覆覆是交不到真朋友，大家支持政府維護國際邦交，台灣從前總統馬英九時期就不做金錢外交，會持續以普世價值與其他國家平等來往。

國民黨立委江啟臣指出，蔡英文總統把兩岸與邦交關係變成零和關係，他曾提醒外交部，友邦宏都拉斯因內部選舉邦誼恐有變數，結果保住宏國，卻失去尼加拉瓜，外交部應徹底了解原因為何？立委陳以信表示，蔡政府主政讓台灣對外關係全面敗退，對中華民國國格造成嚴重傷害，為避免引發骨牌效應，這時不只要重視跟其他友邦關係，也須強化兩岸關係，不能只寄望美國。

尼加拉瓜 邦交 國民黨

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