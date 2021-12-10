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唐鳳民主峰會發表國家聲明 分享台灣民主故事

記者徐偉真、侯俐安╱台北報導
台行政院政務委員唐鳳將代表台灣，在美國民主峰會以預錄影片方式發表國家聲明（national statement），並在分組討論擔任與談人，是少數受邀擔任與談人的政府代表。本報資料照片，記者林伯東／攝影
台行政院政務委員唐鳳將代表台灣，在美國民主峰會以預錄影片方式發表國家聲明（national statement），並在分組討論擔任與談人，是少數受邀擔任與談人的政府代表。本報資料照片，記者林伯東／攝影

台外交部今(10日)表示，行政院政務委員唐鳳將代表台灣政府以預錄影片方式發表「國家聲明」（National Statement），和世界分享台灣的民主故事，強調台灣始終堅定站在全球對抗威權主義的最前線，更願在促進全球自由、民主和人權領域，扮演領導角色。

台外交部今天表示，美國總統拜登主持的「民主峰會」（Summit for Democracy）視訊會議於9日至10日召開，唐鳳及駐美代表蕭美琴已在9日與各國領袖一同線上出席。

台外交部表示，台灣的民主表現亮眼，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在「民主峰會」首日的「強化民主韌性」場次，即公開肯定台灣與美國等多國一同支持「全球反貪集團」（Global Anti-Corruption Consortium, GACC）。打擊貪腐是這次峰會三大主題之一，台灣響應美國號召，捐贈40萬美元支持GACC的工作，與國際社會共同打擊貪腐政權，為全球良善治理共盡心力。

台外交部表示，在美國舉行民主峰會的首日，中國誘使尼加拉瓜與台斷交，中方行徑惡劣，企圖孤立台灣，對民主世界公然挑釁。然而，台灣在民主陣營中並不孤單，不僅美國國務院在第一時間發布新聞聲明支援，強調台灣與西半球友邦的關係為各國人民帶來重大的經濟與安全利益，美方更鼓勵各國擴大與台灣的交往。

台外交部表示，台灣始終承諾，會站在全球對抗威權主義的最前線，中國的軍事恫嚇、經濟脅迫及外交施壓等文攻武嚇，都不會改變台灣堅持民主自由、走向世界，參與國際民主社群的決心與努力。台灣將與美國等理念相近國家持續合作，捍衛全球民主制度與人權價值。

民主峰會 國務院 拜登

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