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不滿父虐母 弒父8天後肢解6屍塊...新北無頭屍案偵破

記者翁至成／新北報導
54歲符姓男子不滿父親長期虐待母親，弒父後8天，決定將屍體分成6塊，再丟棄至家附近的瓦磘溝；警方昨天深夜持拘票破門逮捕，他坦承犯行。（記者翁至成／攝影）
54歲符姓男子不滿父親長期虐待母親，弒父後8天，決定將屍體分成6塊，再丟棄至家附近的瓦磘溝；警方昨天深夜持拘票破門逮捕，他坦承犯行。（記者翁至成／攝影）

新北市永和區昨天發生驚悚分屍命案，民眾散步時在瓦磘溝看到浮屍，經警、消打撈上岸，赫然發現是一具無頭、無四肢，僅有軀幹的屍體。殘酷分屍案警方不敢大意，判斷地緣關係大，大範圍調閱周遭監視器，認定住永和區的符姓男子涉嫌重大，昨天深夜持拘票至他住處逮人；他坦承犯行，稱不滿父親長期家暴母親，才憤而弒父。警方發現，他弒父後，將屍體放在家裡9天才分屍、棄屍，進屋逮人時，房內仍留有濃濃屍臭味。

警方調查，符男（54歲）疑因不滿七旬母親長期遭八旬父親虐待，上月28日趁父親熟睡時先用枕頭將他悶死，弒父後把屍體放在家足足8天，直到本月6日用鋸子、美工刀等工具肢解屍體，接著7日凌晨2點多，用登機箱裝著「6份分屍塊」，騎機車至家附近的瓦磘溝將屍體、犯罪工具等一併丟棄。

據了解，符男和爸媽一同住在永和區某靜巷舊公寓6樓，符男弒父後，還如正常人一般生活、進出公寓，而他疑因不知道如何處理屍體，因此將屍體放在家裡8天，後來才分屍、棄屍。

來源：聯合新聞網

符男弒父後，6日將斷氣多日的八旬父親揹上頂樓，用利刃分解，將頭、左右手、左右腳等6份屍塊放入整理箱「集中」，於7日騎車去離家800公尺左右的瓦磘溝棄屍，完事後泰然自若的返家休息。

民眾8日早上10點多散步時，發現瓦磘溝漂浮「軀幹浮屍」，原以為是模型，經確認是屍體後嚇的報警。警方火速調閱監視器等事證，認定符男涉嫌重大，報請新北地檢署指揮，8日深夜10點多持拘票破門抓人。

據悉，符男疑似早就知道警方會來，家裡佈置均擺設的整齊，明顯有整理過，而警方入屋後，發現七旬母親同樣在場，詢問「是否知道兒子殺人」，她疑因失智，均稱不知道。

警方在符男住宅內花了近3小時錄影蒐證，頻頻在6、7樓來回，請他重新模擬弒父過程。綜合目前事證，警方初步判定無共犯，但仍在查證他的犯案動機與手法真偽；全案將依殺人罪嫌，移送新北地檢署。

54歲符姓男子不滿父親長期虐待母親，弒父後8天，決定將屍體分成6塊，再丟棄至家附...
54歲符姓男子不滿父親長期虐待母親，弒父後8天，決定將屍體分成6塊，再丟棄至家附近的瓦磘溝；警方昨天深夜持拘票破門逮捕，他坦承犯行。（記者翁至成／攝影）
54歲符姓男子不滿父親長期虐待母親，弒父後8天，決定將屍體分成6塊，再丟棄至家附...
54歲符姓男子不滿父親長期虐待母親，弒父後8天，決定將屍體分成6塊，再丟棄至家附近的瓦磘溝；警方昨天深夜持拘票破門逮捕，他坦承犯行。（記者翁至成／攝影）
54歲符姓男子不滿父親長期虐待母親，弒父後8天，決定將屍體分成6塊，再丟棄至家附...
54歲符姓男子不滿父親長期虐待母親，弒父後8天，決定將屍體分成6塊，再丟棄至家附近的瓦磘溝；警方昨天深夜持拘票破門逮捕，他坦承犯行。（記者翁至成／攝影）

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