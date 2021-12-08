民主峰會 台灣將發表國家聲明

台行政院政務委員唐鳳。中央社

美國總統拜登召開「民主峰會 」視訊會議，美東時間9日登場，台灣也在受邀名單之中，將由駐美代表蕭美琴、行政院政務委員唐鳳代表出席，與全球100多個民主國家領袖及代表討論有關防範威權主義、打擊貪腐及促進人權等三大主題。

台外交部表示，唐鳳將代表台灣以預錄影片方式發表國家聲明（national statement），並在分組討論擔任與談人，是少數受邀在民主峰會擔任與談人的政府代表。美國資深官員表示，台灣為領先民主政體，對峰會防範威權主義、打擊貪腐與促進人權目標能作出有意義承諾，「這就是台灣的角色」。

不過，就在民主峰會召開的前夕，前總統馬英九 投書本報表示，他樂見美方邀請台灣與會的安排，但也有不少憂慮，因為這幾年民進黨 政府的表現，不但離「民主」越來越遠，反而趨近「不自由的民主」（illiberal democracy）。

馬英九表示，部分被視為「民主國家」的總統上任後，開始採行背離自由民主的政策或措施，例如修憲延長自己任期、非法限制人民自由、非法打擊反對黨或政治對手，這種國家體制稱作「不自由的民主」或「民選的專制」（elected autocracy）。

他舉例說，蔡英文總統2016年就任後，諸多違反「法治國」原則的作為，例如成立明顯違憲的不當黨產委員會、促進轉型正義委員會清算最大反對黨（國民黨），賦予行政機關過多權力，侵害人民權益，對台灣民主傷害甚鉅、危害深遠；因此希望蔡總統和民進黨能以國家人民為念，懸崖勒馬，回歸真正的自由民主，台灣參加「民主峰會」，才能名副其實。

對於美方邀請台灣與會，中央社報導，美國資深官員7日在電話背景簡報中表示，美方視台灣為領先的民主政體，也視台灣是防堵虛假訊息與新興技術使用的最佳實踐，政府治理更是透明與反應敏捷。該官員並強調，台灣參與民主峰會，是基於台灣關係法、美中3公報與6項保證為指引的一個中國政策。

在民主峰會召開前夕，未獲邀與會的北京政府發布「中國的民主」白皮書，自稱中國的「全過程人民民主」是最廣泛、最真實、最管用的「社會主義民主」。