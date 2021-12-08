孫曉雅譽台為亞洲矽島 台美續合作保全球供應鏈安全

蔡英文總統（左一）昨晚出席在台北賓館舉辦的台灣美國商會70周年慶祝活動，並與美國在台協會處長孫曉雅（左二）、桃園市長鄭文燦（右二）、國安會秘書長顧立雄（右一）等一起品嚐餐會美食。記者胡經周／攝影

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅 今天表示，台灣為亞洲的「矽島」，是全球半導體產業的中樞，也是人工智慧等新興科技的先驅。美國將繼續與台灣合作，確保全球供應鏈 安全可靠。

AIT會後發布新聞稿指出，孫曉雅（Sandra Oudkirk）晚間於台灣美國商會70週年慶祝活動致詞時，發表上述看法。

她說，在世界舞台上，台灣的形象從未像今天這般耀眼，台灣美國商會也握有空前絕後的商機，台美關係也非常好。

孫曉雅重申，台灣是美國重要的經濟及安全夥伴之一，美國對台灣的支持堅如磐石，並致力深化與台灣的關係，也支持台灣於全球面臨挑戰之際，做出更多貢獻。

「美國很幸運，有台灣這個強大的合作夥伴。」孫曉雅表示，台灣身為亞洲「矽島」，是全球半導體產業的中樞，也是人工智慧等新興科技的先驅。美國將繼續與台灣合作，確保全球供應鏈安全可靠。此外，台灣在電動汽車及醫療供應鏈等其他關鍵及新興產業都可以扮演重要角色。

貿易和投資 方面，孫曉雅細數近期發展，包括美國和台灣6月重啟貿易暨投資架構協定（TIFA）談判，為更廣泛的互動奠基。第2屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）也於11月舉行，聚焦供應鏈、5G網路安全及科技等議題。

孫曉雅說，經濟部長王美花7日與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也敲定建立台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC），美台都有決心深化相關領域的合作。

孫曉雅談到網路安全時指出，網路安全涉及國家安全及經濟安全，是雙邊合作的重點之一。商界比任何人都清楚數據及資訊至關重要，及保護商業或客戶資訊的必要性。

她說，可靠的資訊不僅能促進經濟成長及推動創新，也是民主制度及國家安全的基礎，「因此我們必須一起努力，打造一種涵納企業、政府、學界及整個社會的網路安全文化」。

孫曉雅並呼籲商界與美國和台灣的決策者分享相關經驗及提出建議，保護經濟及重要產業免受網路攻擊威脅。