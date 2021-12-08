我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世衛：Omicron再感染風險更高 但較Delta溫和

追隨盟友腳步 加拿大宣布外交抵制北京冬奧

孫曉雅譽台為亞洲矽島 台美續合作保全球供應鏈安全

中央社台北8日電
蔡英文總統（左一）昨晚出席在台北賓館舉辦的台灣美國商會70周年慶祝活動，並與美國在台協會處長孫曉雅（左二）、桃園市長鄭文燦（右二）、國安會秘書長顧立雄（右一）等一起品嚐餐會美食。記者胡經周／攝影
蔡英文總統（左一）昨晚出席在台北賓館舉辦的台灣美國商會70周年慶祝活動，並與美國在台協會處長孫曉雅（左二）、桃園市長鄭文燦（右二）、國安會秘書長顧立雄（右一）等一起品嚐餐會美食。記者胡經周／攝影

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今天表示，台灣為亞洲的「矽島」，是全球半導體產業的中樞，也是人工智慧等新興科技的先驅。美國將繼續與台灣合作，確保全球供應鏈安全可靠。

AIT會後發布新聞稿指出，孫曉雅（Sandra Oudkirk）晚間於台灣美國商會70週年慶祝活動致詞時，發表上述看法。

她說，在世界舞台上，台灣的形象從未像今天這般耀眼，台灣美國商會也握有空前絕後的商機，台美關係也非常好。

孫曉雅重申，台灣是美國重要的經濟及安全夥伴之一，美國對台灣的支持堅如磐石，並致力深化與台灣的關係，也支持台灣於全球面臨挑戰之際，做出更多貢獻。

「美國很幸運，有台灣這個強大的合作夥伴。」孫曉雅表示，台灣身為亞洲「矽島」，是全球半導體產業的中樞，也是人工智慧等新興科技的先驅。美國將繼續與台灣合作，確保全球供應鏈安全可靠。此外，台灣在電動汽車及醫療供應鏈等其他關鍵及新興產業都可以扮演重要角色。

貿易和投資方面，孫曉雅細數近期發展，包括美國和台灣6月重啟貿易暨投資架構協定（TIFA）談判，為更廣泛的互動奠基。第2屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）也於11月舉行，聚焦供應鏈、5G網路安全及科技等議題。

孫曉雅說，經濟部長王美花7日與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也敲定建立台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC），美台都有決心深化相關領域的合作。

孫曉雅談到網路安全時指出，網路安全涉及國家安全及經濟安全，是雙邊合作的重點之一。商界比任何人都清楚數據及資訊至關重要，及保護商業或客戶資訊的必要性。

她說，可靠的資訊不僅能促進經濟成長及推動創新，也是民主制度及國家安全的基礎，「因此我們必須一起努力，打造一種涵納企業、政府、學界及整個社會的網路安全文化」。

孫曉雅並呼籲商界與美國和台灣的決策者分享相關經驗及提出建議，保護經濟及重要產業免受網路攻擊威脅。

台灣美國商會8日晚出台北賓館舉行70周年慶祝活動，新北市長侯友宜是藍營唯一出席的...
台灣美國商會8日晚出台北賓館舉行70周年慶祝活動，新北市長侯友宜是藍營唯一出席的政治人物。記者胡經周／攝影

孫曉雅 供應鏈 投資

上一則

有圖為證 三接棧橋「插藻礁上」 環團直擊揭府院謊言

下一則

民主峰會 台灣將發表國家聲明

延伸閱讀

專家：明年美國通膨繼續 加息難免 中國經濟難回高發期

專家：明年美國通膨繼續 加息難免 中國經濟難回高發期
布林肯將訪馬來西亞 加強供應鏈等多面向合作

布林肯將訪馬來西亞 加強供應鏈等多面向合作
美國邀羅冠聰出席民主峰會 香港、北京皆不滿

美國邀羅冠聰出席民主峰會 香港、北京皆不滿
SEMI主席：美520億美元補助半導體業 也該分台積電

SEMI主席：美520億美元補助半導體業 也該分台積電

熱門新聞

張忠謀。圖／司法院提供

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

2021-12-06 07:26
立委高嘉瑜1日舉行記者會還原遭男友林秉樞施暴經過，同黨立委王美惠（前）上前擁抱給予鼓勵。記者曾原信／攝影

高嘉瑜：初交往就被逼下跪 感謝前男友出面

2021-12-01 17:21
立委高嘉瑜（圖）遭家暴案，前男友馬文鈺4日指控施暴的林秉樞長年遊走政商人物間，扯出不少知名人物都曾與林秉樞往來，宛如台版神鬼交鋒。（本報資料照片）

捲入台立委高嘉瑜家暴案 詹宏志辭統府國策顧問

2021-12-05 16:41
民進黨立委高嘉瑜遭男友家暴後，6日現身立法院質詢。針對媒體追問，她表示「希望不要再有人跟我一樣」。(記者黃義書／攝影)

被逼錄19秒逼供片 高嘉瑜奄奄一息全身血 不回答就被打

2021-12-07 02:30
台立委高嘉瑜遭男友家暴，警方拘提林秉樞後移送新北地檢署，檢方訊後聲押。記者黃義書／攝影

涉嫌施暴台立委高嘉瑜 林秉樞坦承動手公開道歉

2021-12-01 12:51
涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞（中）。本報系資料照片

高嘉瑜被脅迫錄下19秒逼供影片 滿身是血、不回答就要被打

2021-12-06 15:47

超人氣

更多 >
芝加哥71歲華翁遭開18槍致命 警公布受害者身分

芝加哥71歲華翁遭開18槍致命 警公布受害者身分
科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕
矽谷多家餐館被搶 華人顧客全程目擊砸車現場

矽谷多家餐館被搶 華人顧客全程目擊砸車現場
渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

白宮：美國將採取一切行動 阻止中國武統台灣

白宮：美國將採取一切行動 阻止中國武統台灣