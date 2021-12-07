兩岸企業家峰會 汪洋喊切割台獨 經長：歡迎台商回流

兩岸企業家峰會年會7日登場，鴻海集團創辦人郭台銘擔任台灣方面第二副理事長。（記者曾原信／攝影）

2021兩岸企業家紫金山峰會昨以視訊連線方式在南京和台北同步舉行，中國大陸全國政協主席汪洋向大會發賀信，除強調堅持一中原則和九二共識，還呼籲兩岸企業界人士「堅決與台獨分裂勢力畫清界限」。

對汪洋再度警告台灣企業與台獨畫清界線，外界擔憂遠東事件一再上演。經濟部長王美花昨出席遠見高峰會時表示，對企業來說，不管到任何國家經營，都要遵守當地法令，但也不希望企業有政治風險，「台灣是非常透明法治國家，歡迎企業回台投資 。」她也說，國際會看到大陸怎麼對待企業，這會有公評。

汪洋於信中重申中共 對台立場稱，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉。他還提及三個不變，即「兩岸一家親」理念不會變，與台灣同胞分享發展機遇的政策不會變，為台商台企辦實事做好事的舉措不會變。

汪洋談話後，兩岸企業家峰會名譽理事長蕭萬長、理事長劉兆玄及大陸方面理事長郭金龍、國台辦副主任裴金佳分別致詞。劉兆玄表示，「這場年會，非常不容易」。工商協進會理事長林伯豐沉痛呼籲，兩岸現狀唯一解方，就是要「和中、不仇中」。

蕭萬長指出，峰會除堅持兩岸產業融合合作發展的既定方針外，應積極引領兩岸產業朝節能減碳 、綠色能源、生物科技與健康醫療、調整兩岸產業新供應鏈等領域，探索高質量新方向。

裴金佳則向台商、台企喊話，指出大陸參與的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）將於明年1月1日生效，「大陸發展空間更大、機遇更多，台商台企在大陸將更加大有可為。」

台灣方面秘書長、前經建會主委尹啟銘表示，兩岸企業家峰會已成為目前兩岸民間企業往來的重要平台，應穩定持續發展，「最好不碰政治，而政治也要珍惜這個平台」。

陸委會昨對汪洋說法回應稱，請陸方停止對台商的政治脅迫和以意識形態干擾兩岸經貿交流活動的不當行為。陸委會指出，政府提醒台商認清中共軟硬兩手及潛在風險，審慎作好投資布局的長遠規畫。

今年的紫金山峰會，昨天出席台北會場者超過160人，南京會場約300人參與，顯示兩岸企業界對推動兩岸經濟產業合作的高度認同和支持。首度以台方副理事長身分出席的鴻海集團創辦人郭台銘，被大會安排為第一位主題演講者。較特別的是，國台辦主任劉結一未出席，由副主任裴金佳「代打」，而江蘇一、二把手也未出席，由江蘇省委副書記張義珍出席。與會台灣企業家感嘆規格「一年不如一年」，彷彿正是兩岸關係當前的寫照。