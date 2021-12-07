台灣穿山甲vs中國熊貓 兩岸動物外交布拉格較勁

台北市立動物園借殖穿山甲「果寶」、「潤喉糖」（圖）給布拉格動物園，布拉格市長賀瑞普13日表示引頸期待，也將讓民眾票選捷克文暱稱。（台北市立動物園提供）

捷克首都布拉格原本冀望迎接來自中國的受歡迎動物熊貓，但在不滿北京 政治施壓下，如今布拉格動物園 將接待台灣借殖的瀕危動物穿山甲，反映出兩岸外交競爭延伸到動物親善領域。

台北市立動物園今天表示，將借殖給布拉格動物園的穿山甲「果寶」及「潤喉糖」因9月生下一隻寶寶，「潤喉糖」目前仍在育幼中，因此預計明年3月可以成行。園方去年與布拉格動物園談成借殖計畫，為域外保育盡一分心力。

「華爾街日報」報導，中國數十年來不斷將毛茸茸的熊貓送往世界各地，藉由這種可愛動物的吸引力達成親善目的。而布拉格原本與中國首都北京是「友好城市」關係，因此也曾希望成為另一個收到熊貓的城市。

不過，2019年1月時，新上任的布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）表示，由於原本與北京締結姊妹市的協議條款，包括布拉格須確認將繼續履行捷克政府的一個中國政策，並認知台灣是中國不可分割的領土，因此要求廢除條款。

到了當年10月，布拉格市政會議便通過解除與北京的姊妹市關係，北京也隨即宣布關係解除，並指責布拉格市府當局「粗暴干涉中國內政」。過了2個月，布拉格市議會更無異議通過與台北締結為姐妹市。

學生時代曾到台灣實習的賀瑞普，基於對台灣的友好和對西藏人權的重視，主動提出「人權比熊貓還重要」，寧願放棄北京在締結姊妹市時答應卻遲遲沒送來的熊貓，也要堅持人權價值。他在2019年3月訪問台北時，也已表達希望台北市贈送穿山甲的意願。

長鼻子的穿山甲全身布滿一層層扇形鱗片，以螞蟻和白蟻為主食，親民度看似難以與圓滾滾的呆萌熊貓較量。但賀瑞普幼時在一本圖畫書見過穿山甲後，就一直認為牠是世上最酷的動物之一，「看起來就像活的松球一樣」。

賀瑞普對於台灣穿山甲即將到來殷切期待，今年11月還特地在臉書（Facebook）貼出「果寶」與「潤喉糖」的照片，寫道「你自己看看，不是很可愛嗎？」並計劃讓民眾票選為2隻穿山甲取捷克文名字。

然而，台灣的「穿山甲外交」若要成功還有一個條件：布拉格要能養活這種動物。台北市立動物園過去15年僅對外借殖過6隻穿山甲，分別送往德國 和日本，但其中3隻沒養活，一隻已老死，其餘2隻仍難以適應德國動物園準備的食物。

台北市立動物園在1997年成為世界上首批成功繁育穿山甲的動物園之一，目前是用粉虱、蜜蜂幼蟲、蘋果、蛋黃、酵母粉及6種以上其他原料熬煮成穿山甲所需飼料。布拉格動物園如今也盼沿用相同經驗，在捷克成功繁育出穿山甲寶寶。

回過頭來，熊貓也並非較容易伺候。牠必須以竹子為食，且要讓牠交配更是難上加難。

此外，台北市立動物園負責保育工作的副研究員曹先紹指出，穿山甲在與熊貓的外交競爭還有個優勢，那就是國外動物園若要飼養熊貓，每年得繳交高達100萬美元保育費給中國，但台灣不會對飼養穿山甲收任何費用。