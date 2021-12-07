台灣首名千萬訂閱YouTuber誕生 曾遭中國封殺

住台灣的27歲義大利 貝斯YouTube r Davie504曾標註台灣為國家而遭中國封殺，但他在YouTube的頻道6日訂閱數達1000萬，成為全台「千萬訂閱」第一人，還特別製作影片謝粉絲。

Davie504在影片中表示，自10年前第一部影片到千萬訂閱，打從心底感謝粉絲支持。過去承受許多壓力，從沒想過能達到現在的成績，未來目標是1億訂閱，且不會放棄持續更新較長的影片。

影片來源：youtube/ Davie504

Davie504於2011年在YouTube創設頻道，最初僅單純彈奏貝斯，後來主題逐漸轉型成貝斯彈奏實驗，接受觀眾無厘頭挑戰，如用指尖陀螺、硬幣和紙鈔彈貝斯等，闖出名堂。

Davie504結識台灣女友後，飛到台灣同住，也曾上傳一部在台北101大樓前彈奏的影片，標註台灣為國家，遭中國影音平台封殺，但Davie504不理睬中國網友抗議，還在影片下留言Taiwan is a country（台灣是個國家）。

2020年全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 蔓延時，Davie504介紹台灣生活如常運作，沒像許多國家採封鎖措施，得知許多粉絲由於封城無法外出買貝斯，更自掏腰包花1萬美元，精心挑選15把貝斯送粉絲，回報支持。