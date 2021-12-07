馬英九三中案一審無罪 台北地檢署已提上訴

前總統馬英九涉三中案。圖／本報系資料照片

國民黨 前主席馬英九 被控為在2005年底、廣電法規定的時限前退出媒體經營，賤賣中視、中廣、中影股權與舊黨部大樓，台北地檢署2018年依證券交易法等罪起訴馬等6人。台北地方法院10月27日除認定前立委蔡正元犯刑法業務侵占罪、商業會計法不為記錄致生不實罪外，其餘5名被告皆無罪。據了解，北檢已向北院提上訴，但卷證資料還在整備。

北院宣判後，當事人約在11月中旬收到判決書，檢方研議後決定上訴。因當事人如不服判決，應向原審法院提出上訴書狀，台灣高等法院方面目前則未收到資訊。

本案被告包括馬英九、國民黨中央投資 公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清、國民黨前政策會執行長蔡正元、蔡的妻子洪菱霙、岳父洪信行。唯一有罪的蔡正元被北院依刑法業務侵占罪判3年6月徒刑，依商業會計法判6月得易科罰金之刑，並沒收2億8032萬犯罪所得，蔡也已提上訴。

馬英九曾擔任兩任總統，但遭檢方「重啟調查」三中案，調查一開始就不斷遭質疑「政治追殺」，檢方也背負「打手」之名，一審判決結果出爐，不少法界人士表示「和想像的差不多」。

檢方則認為，馬英九所為不利益且不合營業常規賤賣三中股權的行為，表面上「沒有拿一毛錢」但「不法暴利盡入他人私囊」，兩者有何不同，國人自有公評。