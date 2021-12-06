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高嘉瑜被脅迫錄下19秒逼供影片 滿身是血、不回答就要被打

記者李承穎、柯毓庭、王聖藜／連線報導
涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞（中）。本報系資料照片
涉嫌對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞（中）。本報系資料照片

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，6日委託律師呈交「逼供影片」及「脅迫書」兩項新證據；全案引發網軍橫行、林秉樞在押解過程中向媒體放話疑有特權串證之虞。行政院長蘇貞昌、法務部長蔡清祥6日表示，任何刑事不法絕對嚴辦，也會盡速釐清有無違反偵查不公開規範；新北地檢署則決定未來押解人犯到近百公尺外的法院，要從地下室搭警備車進出。

高奄奄一息 被逼錄19秒影片

高嘉瑜上月11、12日間遭林秉樞施暴，高在媒體報導後提告；林承認傷害等犯行，遭新北地院羈押。高嘉瑜6日委請律師李永裕提供兩項證據補強提告內容，分別是12日被脅迫錄下19秒「逼供影片」及被迫拿著「脅迫書」的照片。

高嘉瑜前男友馬文鈺上周六開記者會指控，林秉樞用高的手機拍下影片質問「小馬是不是坐領乾薪？自白書是不是你寫的？」全身是傷的高嘉瑜虛弱地回應「是」；李永裕說，高被打後奄奄一息躺在床上，先被迫錄下影片，再被逼寫下脅迫書，已把這些事證交給檢察官

律師指林 散布4女性親密照

李永裕強調，高在脅迫下寫下的不實內容不能稱為「自白書」。另外，也蒐集到林秉樞透過LINE散布其他女性親密影片和照片，有4位女性，但身分不明，此部分要請檢察官調查。

高嘉瑜遭施暴案，檢方持續過濾釐清，不過連日來引發網軍橫行的案外案，扯出林秉樞與民進黨政治人物交好、林疑為網軍頭目等訊息，也質疑黨政高層庇護林，對相關案情查證不積極。

違偵查不公開？ 台高檢調查

林秉樞由檢方聲押、法院裁押後，往返院檢時兩度發表談話，引發偵查程序瑕疵及是否特權串證疑慮。

蔡清祥表示，執法人員有無不當使被告受媒體拍攝、直接採訪而違反偵查不公開情事，已督請台灣高等檢察署啟動偵查不公開督導小組，盡速查明原委；台高檢分案調查後，會要求檢察官釐清有無違反相關規定及其責任，並依法嚴正處理，落實遵守偵查不公開規範。

新北地檢署澄清，地檢署和法院間無地下通道可供被聲請羈押犯嫌通行，檢、院大樓又各據司法園區兩個最角落，法警只能帶人犯通過廣場前往法院，因人流來往的空曠場域無法有效阻擋人犯接觸民眾，地檢署已召開兩次檢討會，未來將改採車輛接送方式，直接從兩大樓地下室上車進出，防止類似情況再發生。

檢察官 民進黨 手機

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