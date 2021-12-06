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日媒：台日2加2會談12月再召開 談經濟安全議題

中央社東京6日專電
日媒報導，台灣與日本執政黨最快將在12月舉行2加2視訊會談。圖為8月雙方首次進行會談。（民進黨提供）
日媒報導，台灣與日本執政黨最快將在12月舉行2加2視訊會談。圖為8月雙方首次進行會談。（民進黨提供）

日媒報導，台灣與日本執政黨最快將在本月內舉行2加2視訊會談，重點在於經濟安全議題，這是繼今年8月台日執政黨舉行外交國防2加2會談後的第2波會談。

日本產經新聞報導，日本執政黨自由民主黨（自民黨）與台灣的執政黨民主進步黨（民進黨）預計本月以視訊方式召開外交經濟安全2加2會談，日方與會人士為自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久、經濟產業部會會長、眾議員石川昭政。

這場2加2會談預定就經濟安全和台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、有關台積電等半導體產業的台日合作、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫對策等議題進行討論。

自民黨與民進黨8月27日以視訊方式舉辦2加2外交國防會談，自民黨與會人士是佐藤正久、自民黨國防部會會長大塚拓；民進黨則是立委羅致政、蔡適應。

日本富士晚報今天以「日台執政黨加強合作阻止中國暴舉」為標題在頭版頭條新聞報導，台日執政黨國會議員快則本月召開2加2視訊會談，在愈來愈多人認為「台灣有事」就是「美日同盟有事」之際，美國拜登政府為了阻止中國暴走，也正加強牽制中國。

曾是日本陸上自衛官、人稱「鬍子隊長」的佐藤正久今天接受富士晚報訪問時表示，岸田政府上台後，在經濟活動方面對國家安全保障上的課題「經濟安全保障」關注度高，台日雖無正式邦交，但鑑於中國的舉動，台日有必要就半導體等戰略物資供應進行廣泛協商。

富士晚報指出，中國威脅台灣頻度增加，法新社1日報導，中國軍機入侵台灣的防空識別區（ADIZ）11月總計159架次，連3個月逾100架次。

報導說，台日共享自由、民主、人權、法治等價值觀，對台日而言，不論是在外交上或經濟安保上都是重要的夥伴，但台日無正式邦交，無法進行官方協商，因此台日的執政黨有必要密切合作。

日本 民進黨 邦交

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