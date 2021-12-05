波海3國議員用筷子吃義美小泡芙 網友直呼哪招

台外交部5日披露波羅的海三國議員訪台體驗台灣國民美食「義美小泡芙」；其中有議員使用筷子吃小泡芙，引起網友討論。（圖取自facebook.com/mofa.gov.tw）

台灣外交部今天在臉書 披露，波羅的海三國議員訪台時，為讓訪賓從胃暖到心，還讓議員們體驗台灣國民美食 「義美小泡芙」；特別的是，有議員使用筷子吃小泡芙，引起多名網友在下方打趣留言，直呼「哪招」。

台灣的義美食品7月時，為感謝立陶宛 捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，決定報恩回贈2個20呎貨櫃，共3600箱、4萬3200盒的義美小泡芙給立陶宛，表達台灣民間謝意；專屬包裝盒上面，還放上台灣與立陶宛的國旗，象徵兩國友好。

台外交部5日在官方臉書粉絲團「外交部 Ministry of Foreign Affairs，ROC（Taiwan）」，以「我們台灣人就是要餵到爆」為題發文指出，來台灣參加開放國會論壇的波羅的海三國議員們，今天體驗了台灣的國民美食「義美小泡芙」。

外交部說，他們在台灣的最後一刻，台灣還是一樣要讓訪賓從胃暖到心，落實「魔法阿嬤外交」，希望訪賓們都能對台灣留下最美好的印象。

外交部也以「主題標籤」（hashtag）的方式表示，「感謝義美高董事長贈送」、「一人一箱帶回去」及「有種餓是阿嬤覺得你還餓」。

特別的是，根據照片顯示，有議員使用筷子夾義美小泡芙，讓網友在貼文下打趣回應，「居然有辦法用筷子夾小泡芙」、「為什麼用筷子夾小泡芙啦」、「用筷子吃小泡芙是哪招」、「這是什麼筷子挑戰嗎」，引起一陣討論；外交部也在下方張貼照片，並留言回應「這個部分迷因很重」。