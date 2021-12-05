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斯洛伐克經濟部次長訪團抵台 專機「國徽國名」引注目

中央社桃園機場5日電
斯洛伐克經濟部次長佳雷克5日率團搭乘專機抵台訪問，專機在下午5時38分抵達桃園國際機場，地勤人員在專機停妥後，上前進行行李貨艙的消毒作業。中央社
斯洛伐克經濟部次長佳雷克5日率團搭乘專機抵台訪問，專機在下午5時38分抵達桃園國際機場，地勤人員在專機停妥後，上前進行行李貨艙的消毒作業。中央社

斯洛伐克經濟部次長佳雷克今天率團搭乘專機抵台訪問，代表團所搭乘專機機身漆有斯洛伐克國徽及國名格外引人注目。訪團成員下機後，在外交部安排下搭車離去。

佳雷克（Karol Galek）率領斯國官、研、產、學界代表的43人訪問團，台灣當地5日下午搭乘專機抵台。專機在下午5時38分抵達桃園國際機場，機身漆有斯洛伐克國徽及國名格外引人注目。地勤人員在專機停妥後，上前進行行李貨艙的消毒作業。

外交部由政務次長田中光代表接機，訪問團部分成員在步出國賓門後熱情地向拍攝的媒體揮手致意。訪問團成員由接待人員引導前往國賓室稍作休息，隨後再依照工作人員安排搭車離去。

外交部3日晚間發布新聞稿指出，訪問團5日至10日訪台，成員包括經濟、外交、教育科研暨體育、創新及能源局、商務局、投資局及國家科學院等共18名跨部會高階官員，並有涵蓋太空、生技、半導體等斯國政府強力推薦，兼具產能及研發實力的25家優秀廠商代表。

外交部表示，這是斯洛伐克自2003年在台設處以來，首度派遣規模及層級均具代表性的重要官員訪台，意義重大。

外交部指出，佳雷克等人在台灣訪問期間，將與台灣共同召開「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」，分別由「經貿」及「教育、科研與觀光」兩個議題工作小組，探討促進台斯兩國經貿投資、教育、文化及觀光等多元豐富層次的夥伴關係。

外交部表示，訪問團也將透過斯洛伐克投資商機論壇、B2B（企業對企業）商業洽談會及相關參訪，進一步拓展台斯經貿投資、產業對接與供應鏈安全等合作，共同打造穩健強韌的民主供應鏈。

外交部指出，近年台斯雙邊關係持續深化，今年斯洛伐克國會外交委員會首度通過決議，支持台灣參與世界衛生大會（WHA），9月斯國政府宣布捐贈16萬劑AZ疫苗協助台灣抗疫，擴大國際間良善循環。

斯洛伐克經濟部次長佳雷克5日率團搭乘專機抵台訪問，訪問團所搭乘的專機機身漆有斯洛...
斯洛伐克經濟部次長佳雷克5日率團搭乘專機抵台訪問，訪問團所搭乘的專機機身漆有斯洛伐克國徽及國名，格外引人注目。中央社

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