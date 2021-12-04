馬英九高雄宣講 諷民進黨開放萊豬「人不如豬」

前總統馬英九今早至高雄捷運鳳山西站與民意代表、民眾一起騎腳踏車，為公投宣講。(記者林巧璉／攝影)

前總統馬英九 今早至高雄參加公投 宣講，他先與高市議員李雅靜等人從高捷鳳山西站騎腳踏車至鳳山龍山寺拜拜，再到前國民黨 高雄縣黨部前宣講。馬英九說，蔡英文總統都忘了自己說過的話，包括公投綁大選、藻礁永存等，「人民一定要站出來投下4個都同意」。

今下午國民黨也會在鳳山西站舉辦大型宣講，黨主席朱立倫、馬英九、前主席江啟臣、中廣董事長趙少康等人將同台宣講。

馬英九說，「4個都同意，人民最有力。」馬英九表示，過去只能進口小牛，且內臟不得進口，但現在民進黨不只進口大牛，還讓豬、豬內臟、牛內臟都進來，「根本是人比豬不如。」馬英九說，台灣人吃牛和吃豬的比例大不相同，吃豬肉是吃牛肉的7倍。蔡英文說進口了沒關係，只要大家不買就好，但人民怎麼知道哪些是萊豬，馬英九裝成會說話的豬說，豬又不會自己說，「我不是萊豬」，引起一陣笑聲。

針對公投綁大選，馬英九說，民進黨一向推動公投綁大選，現在卻要人民不同意公投綁大選。已逝世的前立委蔡同榮有個綽號是「蔡公投」，現在蔡英文是「蔡殺頭」，因為她封殺公投，「公投是憲法保障的，不容許打折扣。」

馬英九批，蔡英文過去寫下「藻礁永存」，現在她都忘記了，蔡英文說三接不會蓋在藻礁上，事實上是已經蓋到了，「她又在說謊了」。馬英九指出，過度依賴天然氣是很危險的，因天然氣都是進口的，台灣的能源將受制於國際。話鋒一轉，馬英九說，經濟部長說三接不蓋會缺少137億度電，這就是為什麼要支持重啟核四，「蓋核四可以產生200易度的電，這就可解決三接、藻礁問題。」全世界都在使用核能，核能是乾淨能源，現在繼續反核能是會被國際淘汰的。

李雅靜表示，民進黨昨是今非，國民黨是反對萊豬卻被抹黑成反對美豬，過去民進黨反萊牛、萊豬，「蔡英文說萊豬進口的那一刻，就是執政黨下台的時刻，但現在她不旦沒下台還變本加厲。」李雅靜呼籲，12月18日民眾一定要站出來投下4張同意票，讓民進黨知道民意的力量。李雅靜說，聽誰說話都可以，但就是不能聽蔡英文的話，「因為她騙神明、騙人民。」

高雄市議長曾麗燕則說，國際貿易不是最重要的，人民的健康應該擺第一。國民黨高雄市黨部主委許福明說，今天選在前國民黨縣黨部舉辦宣講就是要告訴大家，民進黨完全執政後全面封殺國民黨，國民黨全台的資產、黨部等都被法院拍賣了，「才會讓民進黨可以在縣黨部上掛上羞辱人的宣傳旗幟。」許福明也說，還好李雅靜努力的反制，也推出一張標語，反將一軍。