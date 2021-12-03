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李遠哲捐諾貝爾獎章 鼓勵年輕人「敢與別人不一樣」

記者修瑞瑩／綜合報導
諾貝爾獎得主李遠哲(右)3日將上百件的諾貝爾獎章等物件捐贈給國立台灣歷史博物館。(圖：台史博提供)
諾貝爾獎得主李遠哲(右)3日將上百件的諾貝爾獎章等物件捐贈給國立台灣歷史博物館。(圖：台史博提供)

唯一一位在台灣出生與成長的中國民國籍諾貝爾獎得主李遠哲，3日將一生獲得的獎章、包括諾貝爾獎，與學位證明等近百件物品捐贈給台南的國立台灣歷史博物館，館方特別舉辦溫馨的捐贈儀式，邀請高中生到場與李遠哲互動，李鼓勵學生一定要「敢與別人不一樣」，才有進步的機會。

台史博表示，諾貝爾獎章及證書即日起在台史博2樓「斯土斯民：臺灣的故事」常設展出，除珍貴的獎章外，諾貝爾獎證書為瑞典藝術家為年度得獎者創作的專屬畫作，證書本身就是一件獨特藝術創作。

李遠哲在捐贈儀式致詞時表示，年輕時就有兩個夢想，除了希望成為一位優秀的科學家，與志同道合的人一同讓世界變得更好，也期待為台灣這座島嶼，留下有人曾經努力、奮鬥的痕跡，非常開心自己的物件能捐贈給台史博，與常民文物在一起。

台史博館長張隆志感謝捐贈外，並表示新落成的湖畔圖書館明年將正式對外開放，屆時將舉辦李遠哲文物特展開幕活動。

李遠哲在捐贈現場，面對年輕學子有問必答，並且表示當年輕人能夠向前輩提出挑戰，並且證明自己的論點，科學才會進步，他鼓勵同學一定要「敢與別人不一樣」，勇於發問，挑戰現有的知識才能走入新的領域，通過專業的研究與世界對話，並且別忘記回饋家鄉。

台史博表示，捐贈文物分為兩大類，「學術獎章」共51組、「學位證書袍服」共41組文物。學術獎章方面，為1975年李遠哲獲得「美國文理科學院院士」開始，至2020年獲美國國家科學院表彰為人權有卓著貢獻諾貝爾獎得主，45年間獲得各國科學機構獎章。當中有諾貝爾獎(1986年)、獲中央研究院院士(1980年)、美國總統科學獎章(1986年)，及法國、巴拿馬、巴西等國頒定科學獎項等。

教育和學位方面，為李遠哲1959年至2015年間取得的41組學位證書、袍服等文物。李遠哲自台灣大學畢業後(1959年)，於清華大學獲得碩士學位(1961年)、美國柏克萊大學博士(1965年)，1986年起陸續獲加拿大、美國、日本、中國等世界各國及臺灣知名院校的名譽博士，相關的證書、袍服都捐贈給台史博。

諾貝爾獎得主李遠哲3日將上百件的諾貝爾獎章等物件捐贈給國立台灣歷史博物館。(圖：...
諾貝爾獎得主李遠哲3日將上百件的諾貝爾獎章等物件捐贈給國立台灣歷史博物館。(圖：台史博提供)
諾貝爾獎得主李遠哲3日將上百件的諾貝爾獎章等物件捐贈給國立台灣歷史博物館。(圖：...
諾貝爾獎得主李遠哲3日將上百件的諾貝爾獎章等物件捐贈給國立台灣歷史博物館。(圖：台史博提供)

諾貝爾獎 瑞典 博物館

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