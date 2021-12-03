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台灣半導體龍頭看好下一個10年

記者簡永祥／台北報導
台積電董事長劉德音3日出席2021李國鼎紀念論壇座談。記者季相儒／攝影
台積電董事長劉德音3日出席2021李國鼎紀念論壇座談。記者季相儒／攝影

半導體大廠台積電董事長劉德音、聯發科董事長蔡明介、旺宏董事長吳敏求及日月光半導體執行長吳田玉，3日齊聚為台灣半導體產業未來發展把脈。劉德音和蔡明介都看好台灣現有良好基礎，還可看到更精彩10年；吳敏求勾勒出記憶體產業將由幕後轉到幕前變為主角；吳田玉強調，未來絕對是機會大於挑戰。

半導體製造 將變成開放創新平台

4位半導體重量級大老，分屬晶圓代工、IC設計、記憶體製造和IC封測，且都在全球取得舉足輕重地位。4人3日出席以「台灣半導體、世紀新布局」為題的李國鼎紀念論壇發表演說。

劉德音以「立足台灣，放眼全球半導體產業的下一個10年」演說時指出，半導體依循摩爾定律，提升晶片功能、降低成本是過去經濟驅動力，但隨著技術進步，半導體製造將會變成一個開放創新平台，且會因系統和應面層擴大，帶來更寬廣的經濟利益。他表示，過去IC界追求晶片效能都依循摩爾定律，彷彿是在隧道裡前進只能一直向前走，如今摩爾定律已推進到5奈米、3奈米，感覺隧道就快到盡頭，「但隧道外存在更多可能性，我們不會受到限制」。

真實與虛擬結合 AR可能取代手機

元宇宙為例，劉德音認為未來10年人類將會感受到真實與虛擬世界結合，擴增實境（AR）可能取代手機，虛擬實境（VR）可能取代電腦（PC）。他進一步指出，近期地緣緊張局勢，可能造成產業短期影響，不過他強調，最好的技術、製造及經濟生態運轉是半導體未來決勝因素，台灣在這部分都有很好的基礎，相信可看到台灣半導體產業邁向下個更精彩的黃金10年。

台兩大挑戰 產業升級、擴大領域

蔡明介以「台灣半導體產業走過半世紀，What's Next?」發表演說指出，掌握人工智慧、電動車、元宇宙以及量子計算四大契機，半導體產業盛會尚未結束，但台灣仍面臨兩大挑戰，包括產業結構要升級及領域須擴大。

他提到，包括聯發科、聯詠和瑞昱都跨過億美元的天險，產業結構需要升級以應對全球競爭，且要提高世界半導體影響力，台灣未來不只應用領域，也要拓展IC類型，包括基礎建設、工業、車用等領域，是台灣可積極拓展的市場，也不可忽視量子電腦未來發展潛力。

封測產能吃緊 明年態勢仍難紓解

吳田玉強調，近兩年的新冠肺炎疫情，讓半導體產業產生質變和量變，但不論如何變，都是機會大於挑戰。他預估明年全球封測產業仍吃緊，目前全球有29個晶圓廠正在興建，且有52個晶圓廠正規畫中，雖29個廠會集中在2022年到2023年開出，封測產能吃緊態勢仍無法紓解。

蔡英文總統（中）3日出席2021李國鼎紀念論壇與貴賓大合照，聯發科技董事長蔡明介...
蔡英文總統（中）3日出席2021李國鼎紀念論壇與貴賓大合照，聯發科技董事長蔡明介（左一）、台積電董事長劉德音（左二）、李國鼎科技發展基金會董事長王伯元（左三）、鈺創科技董事長盧超群（右三）、總統府秘書長李大維（右二）、旺宏電子董事長吳敏求（右一）。記者季相儒／攝影

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