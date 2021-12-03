我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美匯率報告未界定台灣為匯率操縱者 將續與台協商

世衛：Omicron尚未通報死亡病例

快評／台灣未被列為匯率操縱者 凸顯葉倫見解獨到

編譯／任中原
美國財長葉倫身為經濟學家，對匯率與貿易之間的關聯性，擁有更深入且理性的了解。美聯社
美國財長葉倫身為經濟學家，對匯率與貿易之間的關聯性，擁有更深入且理性的了解。美聯社

美國財政部3日發表匯率報告，指出台灣與越南仍然超過被認定為操縱匯率的法定門檻，包括貿易順差、經常帳順差及匯率干預動作，但未正式將台、越界定為「匯率操縱者」。究其原因，在於財長葉倫身為經濟學家，對匯率與貿易之間的關聯性，擁有更深入且理性的了解。

依據2015年美國貿易法，對於外國是否操縱匯率訂定三項明確的標準，即一年對與美國貿易順差額超過200億美元，該國對全球經常帳順差超過國內生產毛額（GDP）的2%，以及外匯干預規模超過GDP的2%。這就是所謂的法定門檻，屬於客觀存在的事實。

然而，單單憑這些死數據，並不足以判定外國是否為「匯率操縱者」。以當前情勢而言，由於新冠肺炎疫情糾結 難解，美國對產品的需求激增，但本身的供給能力備受疫情壓制，供需失衡之下只能依靠進口，否則民眾生活將承受所需將承受重大壓力，因此台灣等國擴大對美出口其實是在幫美國的忙。

再者，拜登政府為落實綠能路線，抑制美國石油及天然氣生產，也削弱美國的出口能力，從而使美國的貿易逆差激增；這是美國為追求自己的政策目標所造成的結果，不應把逆差增加完全歸咎於外國。

其實影響貿易收支的因素，並不只有匯率一項，應該從「吸納分析」（absorption approach）的角度來探討，即一國總需求與總供給之間的差距。

美國外貿之所以長期維持鉅額逆差，根本原因其實是美國的總需求遠大於總供給，而且製造業大量外移，產品供給能力持續萎縮，而肺炎疫情更使失衡缺口擴大。基於此點，上述的貿易順差門檻並無意義，至少過去兩年確實如此。

因此美國財政部才會在匯率報告中，強調在今年1-6月期間，沒有任何美國的主要貿易夥伴基於貿易利益，或阻止國際收支進行有效的調整，而操縱本國貨幣的匯率。換言之，儘管法定門檻客觀存在，但要判斷是否「操縱匯率」則需要深厚的經濟素養及學術良心。葉倫有此見解及作為，其實並不意外。

匯率 疫情 財政部

上一則

美匯率報告未界定台灣為「匯率操縱者」 將續與台協商

下一則

斯洛伐克經濟部次長訪團5日抵台 迄今訪台層級最高

延伸閱讀

Omicron助長通膨 財長葉倫：不再說經濟困境是「暫時」

Omicron助長通膨 財長葉倫：不再說經濟困境是「暫時」
債限快到期 政府3日恐關門 葉倫：不提高不利經濟復甦

債限快到期 政府3日恐關門 葉倫：不提高不利經濟復甦
鮑爾首公開談Omicron：美經濟面臨3風險

鮑爾首公開談Omicron：美經濟面臨3風險
葉倫促調高債務上限 警告12月15日政府資金將用罄

葉倫促調高債務上限 警告12月15日政府資金將用罄

熱門新聞

圖為桃園機場旅客排隊等候搭乘防疫計程車。 (本報系資料照片)

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

2021-11-28 16:06
立委高嘉瑜慘遭男友家暴，多日隱忍但有前往醫院驗傷。（圖：高嘉瑜辦公室提供）

台立委高嘉瑜爆被男友暴打、軟禁2天 傳因親密影片隱忍

2021-11-29 20:20
中華民國總統蔡英文。（本報系資料照片）

蔡英文論文爭議 被爆LSE否認持有口委名單及口試報告

2021-11-29 16:09
民進黨立委高嘉瑜被媒體爆料遭到男友林秉樞家暴。高本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。(記者曾原信／攝影)

還原恐怖一夜… 台立委高嘉瑜：被拖行暴打「快死了」

2021-11-30 23:12
立委高嘉瑜1日舉行記者會還原遭男友林秉樞施暴經過，同黨立委王美惠（前）上前擁抱給予鼓勵。記者曾原信／攝影

高嘉瑜：初交往就被逼下跪 感謝前男友出面

2021-12-01 17:21
立法委員高嘉瑜本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。記者曾原信／攝影

高嘉瑜被施暴案新北檢深夜出擊 搜索拘提其男友林秉樞

2021-11-30 16:55

超人氣

更多 >
紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市
女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光

女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光
美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明

美宣布檢測新規 所有來美旅客須提供登機前一天內陰性證明
全美第2個Omicron染疫者 11月初已打過補強針

全美第2個Omicron染疫者 11月初已打過補強針
霰彈槍抵下巴疑要自殺 男子現身紐約聯合國總部 遭警制伏

霰彈槍抵下巴疑要自殺 男子現身紐約聯合國總部 遭警制伏