快評／台灣未被列為匯率操縱者 凸顯葉倫見解獨到

美國財長葉倫身為經濟學家，對匯率與貿易之間的關聯性，擁有更深入且理性的了解。美聯社

美國財政部 3日發表匯率 報告，指出台灣與越南仍然超過被認定為操縱匯率的法定門檻，包括貿易順差、經常帳順差及匯率干預動作，但未正式將台、越界定為「匯率操縱者」。究其原因，在於財長葉倫身為經濟學家，對匯率與貿易之間的關聯性，擁有更深入且理性的了解。

依據2015年美國貿易法，對於外國是否操縱匯率訂定三項明確的標準，即一年對與美國貿易順差額超過200億美元，該國對全球經常帳順差超過國內生產毛額（GDP）的2%，以及外匯干預規模超過GDP的2%。這就是所謂的法定門檻，屬於客觀存在的事實。

然而，單單憑這些死數據，並不足以判定外國是否為「匯率操縱者」。以當前情勢而言，由於新冠肺炎疫情 糾結 難解，美國對產品的需求激增，但本身的供給能力備受疫情壓制，供需失衡之下只能依靠進口，否則民眾生活將承受所需將承受重大壓力，因此台灣等國擴大對美出口其實是在幫美國的忙。

再者，拜登政府為落實綠能路線，抑制美國石油及天然氣生產，也削弱美國的出口能力，從而使美國的貿易逆差激增；這是美國為追求自己的政策目標所造成的結果，不應把逆差增加完全歸咎於外國。

其實影響貿易收支的因素，並不只有匯率一項，應該從「吸納分析」（absorption approach）的角度來探討，即一國總需求與總供給之間的差距。

美國外貿之所以長期維持鉅額逆差，根本原因其實是美國的總需求遠大於總供給，而且製造業大量外移，產品供給能力持續萎縮，而肺炎疫情更使失衡缺口擴大。基於此點，上述的貿易順差門檻並無意義，至少過去兩年確實如此。

因此美國財政部才會在匯率報告中，強調在今年1-6月期間，沒有任何美國的主要貿易夥伴基於貿易利益，或阻止國際收支進行有效的調整，而操縱本國貨幣的匯率。換言之，儘管法定門檻客觀存在，但要判斷是否「操縱匯率」則需要深厚的經濟素養及學術良心。葉倫有此見解及作為，其實並不意外。