立委林昶佐罷免案成立 1月9日投票

無黨籍立委林昶佐。（本報資料照片／記者徐偉真攝影）

台灣中選會今天下午宣布，台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免 案成立。中央選舉委員會今日舉行委員會議，審查通過鄭大平領銜提出第10屆立法委員、台北市第5選舉區林昶佐罷免案，於當日宣告該罷免案成立，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決議該罷免案定於2022年1月9日舉行投票 ，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

中選會表示，第10屆立法委員選舉臺北市第5選舉區原選舉區選舉人總數24萬4748人，法定連署人人數應為2萬4475人以上。該罷免案提出之連署人人數3萬8286人，經查對後符合規定人數2萬7362人，不符合規定人數1萬924人，已達法定連署人人數，依法中選會應為罷免案成立之宣告。

中選會指出，今日委員會議除決議該罷免案投票日期、投票起、止時間外，也討論通過該罷免案工作進行程序表，重要工作日程為，12月3日罷免案成立之宣告；12月13日前被罷免人提出答辯書；12月16日發布罷免公告；12月20日投票人名冊編造完成；12月30日至2022年1月8日辦理公辦電視罷免說明會。

緊接著明年1月5日前公告罷免投票人人數；1月9日投票、開票 ；1月14日前審定罷免投票結果；1月14日公告罷免投票結果。