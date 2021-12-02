網友洗白高嘉瑜男友 遭起底是網軍…扯出綠內鬥

立委高嘉瑜遭家暴，CrazyWinnie帳號在PTT發了兩篇爆卦文帶風向，試圖扭轉輿論洗白林秉樞。網友質疑此人是多次在網路上被抓包擁有網軍部隊的「台獨機關槍」李柏璋。（記者林澔一／攝影）

立委高嘉瑜遭家暴 事件曝光後，CrazyWinnie帳號在PTT發了兩篇爆卦文帶風向，試圖洗白林秉樞；國民黨台北市議員徐巧芯昨天指出，該帳號是多次被抓包擁有網軍部隊的「台獨機關槍」李柏璋在使用，傳出受台南重量級人物請託發文；「宅神」朱學恒則指控李是台南某議員助理，罵遍台南綠營民代，市長黃偉哲是主要目標，只捧立委陳亭妃。

陳亭妃昨受訪表示，綠營都知道李柏璋，但她不認識林秉樞，也沒授意任何人帶任何風向；她說，大家肉搜一下就知道林秉樞跟哪些政治人物有來往過。她表示，在PTT帶風向非常不應該，傳說台南某綠營立委，那這個人應該認識林秉樞才對，應該求證，但或許根本就沒有這樣的綠營人士。台南市議會議長郭信良也立即清查議會助理名單，強調議會沒有李柏璋這個人。

據了解，李柏璋是陳亭妃胞妹、台南市議員陳怡珍助理；陳怡珍昨受訪說，李工作表現不如預期，去年已請對方離開團隊。外傳李曾是北市前議員顏聖冠助理，顏在臉書 聲明，李僅短暫擔任過未支薪志工，未任助理。

地方政壇人士說，黃偉哲與陳亭妃在本屆黨內市長提名 初選時廝殺慘烈，下屆提名前夕又爆出網軍事件，可見民進黨派系內鬥刀刀見骨。黃偉哲擔任市長後，在便當王、學甲爐渣、胸悶掛急診不進議會卻上臉書當網紅等事在網路上引起討論，黃表示確實一直挨打，透過PTT轉到新聞媒體好像就是網軍基本操作模式。

CrazyWinnie日前發文指出，高嘉瑜前男友小馬亂鬧林秉樞母親靈堂，聲稱高嘉瑜人身都是自由的「如果我是家暴受害人，我怎麼可能還在家暴後還自己跑去飯店找加害者？」網友起底是李柏璋所為，且曾發文稱握有高嘉瑜私密影片，但後來刪文。

徐巧芯指出，李柏璋在綠營政界的交友圈很廣闊，跟林秉樞相當類似，傳出受台南綠營重量級人士「請託」發文，這個請託是什麼？有沒有收錢？為什麼對方知道要請託他能夠進行網路攻擊？除了此案以外，還有哪些請託案都是用這種暗黑手法行事？他的網軍部隊建制規模、金流為何？

她說，以帳號CrazyWinnie與林秉樞本人政治攻防分析，最常「黑」的對象包括柯文哲、侯友宜、盧秀燕、黃偉哲，網軍除了打別人，也可以進行內部鬥爭打自己人，「網軍吃飽飽，政治人物當沙包」的網路亂象，什麼時候才能被揭露並且停止？

朱學恆在臉書指出，李柏璋道歉不是因為被騙，而是鬧大了一路溯源會打翻他老闆派系整盤棋。