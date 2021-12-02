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林秉樞涉家暴台立委高嘉瑜遭收押 疑掉包備分「豆腐頭」

記者柯毓庭／新北報導
新北地院稍早諭知林秉樞收押禁見。(記者柯毓庭／攝影)
新北地院稍早諭知林秉樞收押禁見。(記者柯毓庭／攝影)

男子林秉樞涉嫌家暴立委女友高嘉瑜遭檢方聲押禁見，他在羈押庭上懇求法官「給我一個再融入社會的機會」，但辯稱只用手打頭、沒拖行，事後三跪九叩認錯，兩人和好還一起泡澡…，但新北地院仍認為他涉犯恐嚇、傷害等罪嫌重大，且有湮滅證據、串供、反覆實施恐嚇犯行之虞，2日凌晨裁定收押禁見。

據了解，檢警勘驗林秉樞手機，發現除高嘉瑜外，還有三名女子的不雅照，檢警正在過濾三人身分，確定身分後將傳喚協助釐清案情；至於林被拘提時在場的吳姓女子，如果有必要也會傳喚說明。另外，衍生的網軍帶風向風波，檢警正密切注意，不排除主動介入調查。

針對高嘉瑜聲明當時她看到備分豆腐隨身碟是白色的，檢警查扣的卻是黑色的，疑遭掉包。檢警表示，拘提林秉樞時，林兩支手機正在備分，現場沒發現白色「豆腐頭」；相關證物已扣案，全案積極偵辦，會調查是否有其他證物。

立委高嘉瑜指控男友林秉樞家暴，檢警前天凌晨拘提林到案，他承認毆打高嘉瑜；檢警在他手機內發現高嘉瑜等四名女子不雅照，但未發現影片，檢方偵訊後向法院聲押。

他被法警押往法院開羈押庭途中告訴守候的媒體記者「打人就是不對」、「如果有傷害或對不起她的地方，我在這邊公開道歉。」但也辯稱「很多人說有偷拍什麼性愛影片，絕對不是事實，很多由嘉瑜本人掌鏡，我沒外傳、嘉瑜也沒外傳。」

「我對她還有實質支持很多，我不後悔。」林秉樞說，有人跟他說高嘉瑜很厲害、操作很強，「但是我不這麼認為啦，我覺得嘉瑜是個受害者，再次跟她道歉，對不起，好不好？就嘉瑜跟小馬（高嘉瑜前男友）已經贏了，那我就是道歉，對不起，放我一馬」。

法院2日凌晨二時許裁定羈押，被法警押回地檢署途中，守候的媒體問他有沒有什麼想對高嘉瑜說時，他說「不用啦！她應該很開心啦…。」記者問他被收押是否覺得委屈？他輕笑表示「不用多說，沒關係，人生至此已經最低了，沒有什麼可以失去的了。」

林秉樞被台北看守所安排在忠三舍內與詐欺犯同住，情緒平穩，第一個早餐是清粥小菜佐薑片、紅豆棗等小菜；忠三舍曾關押過前總統陳水扁等人，號稱是「名人套房」。

手機 家暴 陳水扁

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