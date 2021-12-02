英保育團體 點名台灣賣瀕危沙魚翅

英國沙魚保育NGO「沙魚守護者Shark Guardian」公布調查報告，指稱台灣仍在販賣瀕危的沙魚翅，政府管理鬆散。圖／沙魚守護者Shark Guardian提供

台灣2012年起就推動「沙魚鰭不離身」政策。不過，英國 沙魚保育NGO團體「沙魚守護者Shark Guardian」公布調查報告，指稱調查的13家台灣南部漁港加工場以及貿易公司中，一半以上仍在販賣瀕危的沙魚翅，並指稱台灣管理鬆散，修法倒退製造管理漏洞，國內「禁絕割鰭棄身」政策恐怕未有效落實。

不過，海洋大學環境生物與漁業科學學系教授莊守正說，列為華盛頓公約（CITES）附錄2的物種，本來就可在規範下合法交易、利用；他說，台灣陸地沒什麼資源，會利用海上資源，沙魚就是台灣餐桌上選項，且台灣的飲食文化會將沙魚全魚利用，不會只割鰭。外國人不吃，台主管機關應更清楚的說明回應。

但根據Shark Guardian調查報告，去年12月至今年3月期間，在屏東東港及高雄前鎮漁港調查13間加工場及貿易公司，發現有超過半數、7間公司販售華盛頓公約附錄2物種的沙翅；調查報告也指出，該組織人員在進行調查的3個月裡，目睹多批來自瀕危物種的魚翅在南部城市、東港魚市卸貨。

英國保育團體還指證，台灣把魚鰭沒離身的沙魚，跟分離的鰭混在一起，有「偷洗」混淆嫌疑，台灣政府管理鬆散。報告也提及，這些被發現的瀕危沙魚，包括黑沙、花沙、馬加沙、長尾沙與大白沙；販賣魚翅的貿易路徑，極可能透過觀光 客攜帶方式規避檢查，有走私嫌疑。

Shark Guardian認為，台灣去年底修正「鮪延繩釣或鰹鮪圍網漁船赴太平洋作業管理辦法」，修法內容放寬、倒退，是在製造管理漏洞。

莊守正指出，不同的保育等級有不同的保育方式，依照台灣法令，比如大白沙、鯨沙、巨口沙、象沙、蝠魟等被列為禁捕，但這些在華盛頓公約是附錄2、可捕捉利用的物種，台灣禁捕規範其實比國際更嚴格。保育團體炒這議題「很無聊」，保育、環保團體不能每次都用12個案例、醜化台灣漁船漁業。