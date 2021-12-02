我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美韓防長共同聲明 首提台海安全

國會達成協議 提供政府運作資金到明年2月18日

台駐星代表：若全球不關注台海情勢 兩岸恐發生戰爭

中央社新加坡3日專電
台駐新加坡代表梁國新。中央社
台駐新加坡代表梁國新。中央社

兩岸緊張情勢升溫，是否有可能發生戰爭？台駐星代表梁國新接受星媒訪問表示，台海情勢對全球來說是重要議題，如果全球國家不關注、若認為這是「中國的問題」，就有可能發生戰爭。

中國加強對台軍事施壓，兩岸緊張情勢升溫，引發國際關注。新加坡「亞洲新聞台」（CNA）訪問多名專家、學者及台灣駐新加坡代表梁國新，製作專題探討台海戰爭的可能性，節目昨晚播出。

近年來，解放軍機頻頻侵擾台灣防空識別區，甚至今年10月的頭5天就有150架次解放軍機擾台，侵擾密度更勝以往。

梁國新在節目中表示，台海情勢不僅對台灣、對亞洲，甚至對全世界都是「非常重要的議題」。若台海發生衝突，這不僅是兩岸雙方的事。

至於兩岸是否會發生戰爭，梁國新說，若一國使用軍事力量單方面改變現況，將挑戰目前規範國際秩序的法治。如果全球國家不關注台海情勢，如果認為這是「中國的問題」（Chinese issue），就可能發生戰爭。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出，一名解放軍軍官曾告訴她，中國國家主席習近平要中國軍隊仿照真實情況訓練，為戰爭做準備。共軍在台灣周圍進行比以往更為逼真的訓練。

前美國國防官員、現任新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員的唐安竹則認為，使用武力是習近平最不願意用的方法。習近平已明確表達中國比較希望和平統一台灣；但問題是，台灣內部並沒有和中國統一的政治偏好。

唐安竹（Drew Thompson）觀察，習近平目前的目標比較著重於阻止台灣宣佈獨立，而非在短期內強行統一台灣。

葛來儀也認為，習近平不可能使用武力攻台，其中原因包括中國想要避免與美國發生大規模戰爭，若中國輸給美國，恐損及習近平權力和中國共產黨合法性。其他國家也可能聯合起來對抗中國，中國恐面臨制裁、杯葛等後果。

她說，基於上述這些理由，中國不可能武力攻台。

不過，也有專家學者持不同意見，認為中國可能對台發動戰爭。

另一方面，中國除了軍事施壓台灣，還對台進行假訊息攻擊。資訊戰專家沈伯洋表示，台灣面臨大量來自中國的假訊息，其目的是為了分裂台灣社會。

他分析，如果想要對台發動軍事戰爭，先進行資訊戰是很關鍵的一步，藉此先影響許多民眾，確保他們會在短時間內投降，接著發動第二波軍事攻擊。

如果中國對台發動戰爭，美國是否會馳援台灣？唐安竹說，美國有向台灣提供防衛性武器的法定義務；若台灣被攻擊，由美國總統決定美國是否介入、協助防衛台灣。

就他看來，若美國沒有協助防衛台灣，將導致美國對盟友的承諾受到質疑，包括亞洲、歐洲國家。

習近平 新加坡 解放軍

上一則

台常駐華府人選定案 由陸軍將官與海軍上校出任

下一則

台海軍塔江艦海劍二防空飛彈 首曝光

延伸閱讀

局勢增溫之際 美中擬明年1月「軍事高層會晤」

局勢增溫之際 美中擬明年1月「軍事高層會晤」
德學者引涉疆機密文件指控習近平 中國：假新聞

德學者引涉疆機密文件指控習近平 中國：假新聞
學者：習近平明年續任成定局 2027年交棒機率不高

學者：習近平明年續任成定局 2027年交棒機率不高
安倍：台灣有事牽動日美同盟 習近平絕不能誤判

安倍：台灣有事牽動日美同盟 習近平絕不能誤判

熱門新聞

圖為桃園機場旅客排隊等候搭乘防疫計程車。 (本報系資料照片)

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

2021-11-28 16:06
立委高嘉瑜慘遭男友家暴，多日隱忍但有前往醫院驗傷。（圖：高嘉瑜辦公室提供）

台立委高嘉瑜爆被男友暴打、軟禁2天 傳因親密影片隱忍

2021-11-29 20:20
中華民國總統蔡英文。（本報系資料照片）

蔡英文論文爭議 被爆LSE否認持有口委名單及口試報告

2021-11-29 16:09
民進黨立委高嘉瑜被媒體爆料遭到男友林秉樞家暴。高本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。(記者曾原信／攝影)

還原恐怖一夜… 台立委高嘉瑜：被拖行暴打「快死了」

2021-11-30 23:12
立法委員高嘉瑜本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。記者曾原信／攝影

高嘉瑜被施暴案新北檢深夜出擊 搜索拘提其男友林秉樞

2021-11-30 16:55
立委高嘉瑜1日舉行記者會還原遭男友林秉樞施暴經過，同黨立委王美惠（前）上前擁抱給予鼓勵。記者曾原信／攝影

高嘉瑜：初交往就被逼下跪 感謝前男友出面

2021-12-01 17:21

超人氣

更多 >
全美首例 加州發現Omicron確診病患

全美首例 加州發現Omicron確診病患
密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪

密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪
舊金山發現全美首例Omicron病患 已接種兩劑Moderna

舊金山發現全美首例Omicron病患 已接種兩劑Moderna
著名音樂人妻子在洛縣家中遭入室搶劫中彈身亡

著名音樂人妻子在洛縣家中遭入室搶劫中彈身亡
彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價