否認偷拍「是她掌鏡」 高嘉瑜男友手機 查扣4女不雅照

檢警查扣林秉樞兩支手機，在裡面發現10多張4名女子的不雅照片。（記者柯毓庭／翻攝）

民進黨 立委高嘉瑜指控男友林秉樞傷害、限制行動自由，檢警昨天凌晨拘提林到案，查扣他手機 內包括高嘉瑜在內的四名女子不雅照；他承認毆打高，但對方有反擊，也辯稱「我沒偷拍，照片是高傳給我的、高掌鏡。」但檢方認定涉犯意圖散布而持有猥褻影像、私行拘禁、傷害、妨害秘密等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

檢方認為，林秉樞（43歲）犯罪嫌疑重大，有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞，另有反覆實行同一犯罪行為之虞，有羈押必要。

林秉樞於上月初住進板橋馥都飯店，花5萬元包月租一個房間。昨天凌晨一時許，板橋警分局員警持檢方開立的拘票到飯店逮人，林秉樞與一名31歲吳姓女子一起下樓準備外出買消夜；面對警方盤查，林態度從容稱「高嘉瑜嘛…高嘉瑜立委的事嘛我知道啊」，隨即問警方「有拘票嗎」？他見警方拿出拘票、搜索票，配合調查。

警方在林身上查扣俗稱「豆腐頭」手機備分充電頭和錄音筆，隨後在房間查扣兩支手機和iPad。警方調查發現，與林同行的吳女，在高嘉瑜11日入住前就曾數度進出林的房間，林被上銬帶走時，還交代吳女替他處理飯店退房事宜；員警認為林與吳女關係密切，但吳女表示只是好友，來陪心情不佳的林。

林秉樞被逮後，由律師陪同接受警方詢問。警方勘驗他的手機，發現有包括高嘉瑜在內等四名女子的不雅照片，包括女子獨照及與林男合拍的裸露照片，但未發現不雅影片；他也否認偷拍，辯稱「我和高嘉瑜在一起的期間，我們在飯店一起拍過很多影片，很多是高嘉瑜本人掌鏡的」。

檢警調查，高嘉瑜11月11日深夜十時許進入林秉樞的房間，一個多小時後兩人爭吵，高的包包被林丟出房門外，高走出房間撿包包又進房；12日下午一時許，高到立法院簽到後又回飯店過夜；13日下午2時，高離開飯店到林男母親靈堂上香，再返回飯店，當天下午6時許獨自一人離開飯店。

林秉樞承認動手打高嘉瑜，主要是不滿高與前男友馬姓男子仍有連繫，但否認限制高嘉瑜行動自由，強調高指控被限制自由期間仍到立法院質詢，並到他母親靈堂上香，他們倆在飯店待了兩天，高嘉瑜13日離開飯店時，他並不在飯店內。

據透露，林秉樞不僅限制高嘉瑜人身自由，還以他姊姊是法官、他和很多司法人員很熟等語恫嚇，要高嘉瑜到立法院簽到時不要亂說話。