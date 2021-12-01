高嘉瑜：初交往就被逼下跪 感謝前男友出面

立委高嘉瑜1日舉行記者會還原遭男友林秉樞施暴經過，同黨立委王美惠（前）上前擁抱給予鼓勵。記者曾原信／攝影

台立委高嘉瑜1日透露，與林秉樞在一起兩、三個月就發現對方情緒容易失控，會威脅恐嚇她、逼她下跪，也隨時偷拍、錄音，要脅全程參加林母告別式，否則可能找網軍發動不實謠言或攻擊，情緒失控時也不准她跑行程、質詢；她說，林秉樞曾自稱長期吃身心科的藥，法律拿他沒辦法。

高嘉瑜表示，去年選立委時，林主動找她提供建言，密切聯絡半年多才在一起。林說認識很多政界、學界和企業界人士，但她平常較少跟政商界應酬、接觸，沒去查證了解。林自稱跟新系很多人非常熟，臉書 也放很多名人合照，也有學界、藝文界人士留言，似乎人脈很好，很多女性可能因此誤信被騙，「他傷害太多人，說了太多的謊，他的世界是用謊言去建築。」

林施暴後說「第一次打女人」，不知為何會這樣，還說母喪、長期吃身心科的藥，不知自己怎麼了，頻頻道歉，「還好老天爺在幫我，否則我不知這樣生活要忍受多久。」

「小馬很委屈，出面幫我。」高嘉瑜說，前男友小馬知道這件事後非常不能接受，要林把不雅影片、照片資料銷毀，林卻帶風向說是到靈堂鬧場，真的很委屈。她說，她擔任議員、立委，小馬一直是她的政策幕僚，對她很好，沒想到與小馬分手後交的新男友會是這種人，「可能過去跟小馬在一起被保護很好，不知外面世界是怎麼樣。」

高嘉瑜記者會淚訴受暴過程，民進黨 立委王美惠到場給她擁抱打氣說，很多受暴婦女為了孩子、家庭忍氣吞聲，需要有人出來替受暴者發聲、遏止這樣的行為；民進黨立委何志偉則致贈一束粉紅色玫瑰花，他說看到高受暴的畫面，眼淚都快掉下來，至少幫她加個油。時代力量立委王婉諭則對高喊話「你沒有錯，請不要怪罪自己」，呼籲社會大眾不要檢討被害者。

民眾黨立委蔡壁如透露，上周高嘉瑜突然從背後摟著她，什麼也沒說就默默走開，「回想起來才發現她真的很堅強，也令人心疼。」呼籲每位活在家暴 陰影中的受害者，「為了真正愛你的人，愛惜自己，不要懼怕，勇敢站出來，向施暴者説不」。