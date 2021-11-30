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高嘉瑜被施暴案新北檢深夜出擊 搜索拘提其男友林秉樞

記者柯毓庭／新北報導
立法委員高嘉瑜本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。記者曾原信／攝影
立法委員高嘉瑜本月22日出席Deepfake換臉色情影片記者會時，手上有多處外傷及瘀青。記者曾原信／攝影

台立法委員高嘉瑜被媒體爆料遭到男友林秉樞家暴、幽禁2天，昨天上午高嘉瑜先低調證實此事，接著前往台北市警中正一分局完成報案，轉由案發地新北市板橋警分局處理。

檢警漏夜完成高嘉瑜筆錄偵訊，聲請搜索票，兵分二路前往板橋馥都飯店、林秉樞住所等處搜索並帶回林秉樞，預計夜間停止訊問後將於今天完成筆錄，移送新北地檢署進行後續偵辦。

新北地檢署指出，高嘉瑜昨晚8時許到地檢署耗費約莫1小時完成偵訊筆錄，對林秉樞提出傷害、妨害秘密等告訴；檢察官訊後認為林秉樞涉嫌傷害、妨害秘密、私行拘禁、強制等犯罪嫌疑重大，今天凌晨1時許指揮警方發動搜索，由板橋警分局長劉炯炫、偵查隊長陳盈元帶隊，持搜索票到林秉樞所在的馥都飯店及其位於板橋民族路的住所搜索，扣得手機、平板、錄音筆等證物。

因林秉樞居無定所，且有逃亡、串供或淹滅證據之虞，檢警搜索後一同拘提林到案。

林秉樞因夜間停止訊問，目前正被留在板橋警分局，預計今天日出後由警方開始偵詢完成筆錄，再移送地檢署進行後續偵辦。新北地檢署表示，將謹慎、盡速蒐證，釐清事實真相，嚴懲暴力並保護婦幼安全。

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