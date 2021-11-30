律師：蔡英文博士學位已證實 有心人刻意誤導是惡意

總統蔡英文 委任律師連元龍今天指出，部分有心人士將倫敦政經學院（LSE）校方敘明部分文件當年不屬LSE保存，刻意誤導為蔡總統無相關學位審查紀錄，漠視倫敦大學已聲明持有文件的事實，這類言論非但不實，更有明顯惡意。

學者林環牆11月28日在個人臉書 貼文宣稱「LSE的最高權力機構否認持有蔡總統博士口試委員名單及口試報告」等言論。蔡英文總統委任律師連元龍、張日昌今天透過聲明澄清。

聲明指出，英國 資訊專委辦公室（ICO）已於2020年6月11日作成裁決，駁回聲請人向倫敦大學要求取得蔡總統博士論文口試委員名單的聲請。

聲明表示，根據ICO判決，倫敦大學早已清楚表示，「其持有論文考試的報告及論文著作權提交表，以及倫敦大學當年發行的個人及論文及格紀錄」，倫敦大學更向ICO表示：「其持有蔡總統口試及合格紀錄，且可以確認已授予學位」，足證蔡英文總統確實已經通過博士論文考試、繳交博士論文並取得博士學位，部分口試紀錄文件目前由當年頒發學位的「倫敦大學」保存，並非倫敦政經學院（LSE）。

倫敦大學與倫敦政經學院（LSE）分校治理後，各自保留相關學生資料，至於學生資料由何校管理，是屬其校務規範，而部分有心人士將LSE校方敘明部分文件當年不屬LSE保存，刻意誤導為蔡英文總統無此相關學位審查紀錄，漠視倫敦大學已向ICO聲明持有文件的事實，這類言論非但不實，更有明顯惡意。

聲明表示，除了倫敦大學已證實蔡英文總統博士學位外，LSE多次公開證實蔡英文總統為其1984年畢業的博士校友，並曾發布正式聲明駁斥不實指控，部分人士刻意以片段、不實資訊編造錯假訊息，意圖誤導社會輿論，應注意法律責任，以免自誤。