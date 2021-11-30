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你的LINE帳號安全嗎？定期檢查「登入中的裝置」防盜用

記者黃筱晴／即時報導
除了定期變更LINE密碼保護帳號安全外，LINE也提醒用戶可定期檢查登入中的裝置清單。圖／摘自LINE台灣官方部落格
除了定期變更LINE密碼保護帳號安全外，LINE也提醒用戶可定期檢查登入中的裝置清單。圖／摘自LINE台灣官方部落格

隨著越來越多帳號、服務都能與LINE帳號綁定，維護帳號安全更顯得格外重要，不只需要定期更換密碼或是設定高強度的密碼避免被有心人士破解，針對LINE帳號也可以透過一些簡單日常的檢查來達到保護帳號安全的目的。

定期檢查「登入中的裝置」

除了手機外，如果有開啟「允許自其他裝置登入」的選項，就可以透過電腦、平板等其他行動裝置登入LINE，若是使用與家人共用，或是公用的裝置，就很容易被後面使用的有心人士竊取個資。因此，如果不確定先前是否記得登出裝置，就可以使用「登入中的裝置」來確認。從LINE主頁>設定>我的帳號>登入中的裝置，就可以查看有哪些裝置正在使用這個帳號登入，可以個別選擇暫時不會使用、想要登出的裝置，如果發現從未登入過的裝置，除了要馬上登出該裝置，也要提高警覺，更新LINE密碼為上策。

留意LINE官方帳號的登入通知

大家應該都有發現，若是使用其他裝置登入LINE帳號，LINE官方帳號就會主動傳訊息通知，提醒使用者注意，若非本人操作，即可立刻按照訊息中的建議聯絡客服或是趕快變更密碼。

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