美國際民主協會代表抵台 連日第3批重量級人物訪台赴會

美國國際民主協會會長米德偉大使（中）以及美國國際民主協會亞太區域主任安南德（左）等2人，30日晚間搭機抵達桃園機場，將出席12月2日在台北舉行的「2021年開放國會論壇」實體會議。記者陳嘉寧／攝影

美國 國際民主協會會長米德偉大使以及美國國際民主協會亞太區域主任安南德等2人，30日晚間搭機抵達桃園機場 ，將出席12月2日在台北舉行的「2021年開放國會論壇」實體會議。

這是繼28日波羅的海3國（立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞）國會友台小組主席及國會議員聯合訪問團抵達台灣 ，以及台灣友邦貝里斯國會眾議院議長伍姿與國會參眾兩院副書記長珮璩30日抵達桃園機場，第3批重量級人物抵台出席「2021年開放國會論壇」實體會議。

美國國際民主協會（National Democratic Institute, NDI）會長米德偉（Derek Mitchell）大使與亞太區域主任安南德（Manpreet Anand），搭乘美國聯合航空UA-871班機，於當地30日晚間8時49分降落桃園國際機場，外交部官員在空橋門口迎接。

米德偉會長與安南德主任由外交部官員陪同通過入境長廊，外交部事先已經呈報中央流行疫情指揮中心核准，訪賓以「外交泡泡」模式免檢疫、免隔離方式入境，並經由公務門特別禮遇離開機場管制區，行李也由海關免驗放行，訪賓直接驅車離開桃園機場。