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台立委高嘉瑜爆被男友暴打、軟禁2天 傳因親密影片隱忍

台灣新聞組／台北30日電
立委高嘉瑜慘遭男友家暴，多日隱忍但有前往醫院驗傷。（圖：高嘉瑜辦公室提供）
立委高嘉瑜慘遭男友家暴，多日隱忍但有前往醫院驗傷。（圖：高嘉瑜辦公室提供）

立法委員高嘉瑜遭爆日前慘遭新任男友在飯店內家暴，事後還控制她行動自由長達兩日。高嘉瑜在自由後怕家人擔心選擇隱忍，據傳，還因為男友手上疑似有兩人親密影片，讓向來敢言的高嘉瑜至今仍不敢分手。

鏡週刊報導，在政壇上有「港湖女神」稱號的高嘉瑜，一直是民進黨黨內的政治明星，但在本月中後，無論現身立院質詢或上節目錄影的畫面中，卻見高的手上及脖子均有明顯外傷。

高嘉瑜向週刊坦言，自己在與林姓男友投宿板橋飯店，卻被男友發現自己手機內有大量與前馬姓男友通訊的訊息檔案，男友在質疑高不是說與前任沒聯絡後，便暴打高嘉瑜，搶下她手機備份所有訊息，隨後還控制她行動長達兩日。

高嘉瑜在離開飯店後已赴台大醫院驗傷，但根據週刊報導，疑似因男友手上握有兩人親密影片，至今仍不敢分手。

男友否認握有親密影片

男友向週刊表示，爆料子虛烏有，絕對沒有對女友施暴，也強調絕無用隨身碟拷貝高的手機，當時只是高借用他的手機充電器，部分資料才傳送到他的手機，更無傳說中的兩人親密影片。

高嘉瑜則強調：「這件事我是受害人。」，由於受傷嚴重，部分資料仍在整理中，會在近日統一對外說明。

手機 家暴 民進黨

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