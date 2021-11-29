台外交部：貝里斯眾議院議長30日訪台

台外交部今天表示，友邦貝里斯國會眾議院 議長伍姿及國會參眾兩院副書記長珮璩，11月30日至12月4日訪問台灣 ，期間將在「2021年開放國會論壇」開幕式發表演說，展現對深化兩國邦誼的重視。

台外交部晚間發布新聞稿表示，友邦貝里斯國會眾議院議長伍姿 （Valerie Woods）與國會參眾兩院副書記長珮璩（Clarita Pech）應台灣邀請，明天至12月4日訪問台灣，外交部表達誠摯歡迎。

台外交部也說，伍姿訪台期間將出席12月2日至3日在台北舉行的「2021年開放國會論壇」，並在該論壇開幕發表演說；訪賓將晉見總統蔡英文、會晤立法院長游錫堃，及分別接受游錫堃、外交部長吳釗燮及次長田中光款宴，並將參訪立法院、故宮博物院等設施。

台外交部指出，伍姿去年12月起擔任貝里斯第13屆國會眾議院議長，曾於民國92年及105年訪台，此行是以眾議長身分首度來訪，充分展現對台灣的情誼及深化台貝兩國邦誼的重視。

台外交部表示，伍姿支持台灣參與國際組織不遺餘力，曾致函世界衛生組織（WHO）幹事長，表達貝里斯國會對台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）的堅定支持。

另外，也在10月26日出席拉丁美洲及加勒比海地區跨國會平台「福爾摩沙俱樂部」聯合會員大會，會中簽署共同聯合聲明，呼籲國際社會支持台灣以「專業、務實、有貢獻」的原則參與「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）、「國際刑警組織」（INTERPOL）及「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等國際組織。

台外交部強調，台灣與貝里斯邦誼穩固友好，兩國長期在基礎建設、公衛醫療、資通訊、農漁業、教育 及鄉村發展、婦女賦權、環境等領域合作密切且成效良好；另立法院於26日三讀通過「中華民國（台灣）政府與貝里斯政府經濟合作協定」，對台貝兩國進一步深化雙邊合作深具意義。