我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世衛：Omicron是否傳染力更強 還有待釐清

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

台4大公投將屆 藍委批政院：花錢幫美國打廣告

記者丘采薇、李承穎／台北報導
國民黨立委洪孟楷昨天批評，行政院在雜誌刊登美牛美豬照片配上美國國旗的廣告。圖／取自洪孟楷臉書
國民黨立委洪孟楷昨天批評，行政院在雜誌刊登美牛美豬照片配上美國國旗的廣告。圖／取自洪孟楷臉書

台灣四大公投12月18日投票，民進黨內部評估，「重啟核四」及「公投綁大選」兩案有機會領先，牽涉中油第三天然氣接收站遷移的「珍愛藻礁」公投案則逼近五五波，但「反萊豬」一案仍落後。黨政高層指出，剩下最後兩周必須全力衝刺，希望在最後關頭催出基本盤，讓「珍愛藻礁」及「反萊豬」兩案也反敗為勝。

台黨政高層指出，「反萊豬」一案落後較多，但已有拉近趨勢，接下來民進黨將於最後衝刺階段在北中南再舉行大型造勢，也希望讓蔡英文總統、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌同台催票；由於公投案在北部催票效果有限，民進黨也力求催出南部基本盤大票倉，希望最後關頭「險勝」。

民進黨總動員全面反撲，也讓國民黨有公投可能翻盤的焦慮，更質疑政院行政不中立。國民黨立委洪孟楷批評，行政院砸錢買廣告，卻是美牛、美豬照片配上美國國旗，這種用人民納稅錢幫別國肉品大打廣告，實在離譜，民進黨政府為宣傳公投已無所不用其極，行政不中立更是家常便飯，公投大家都可以有立場，憑什麼拿人民的錢幫外國的肉行銷，「民進黨政府不只開放萊豬，難道還有業績壓力？」

國民黨立委江啟臣也質疑，人民透過公投表達反對政府政策，政府還可拿人民的納稅錢買廣告？這已經不是政令宣導，而是把國庫當黨庫、用國家資源為黨宣傳；政府是要為人民服務、不是為黨服務，假行政一體之名，行黨政不分之實，用國家資源對抗人民公投。

江啟臣也呼籲，公投是反萊豬不是反美豬，更沒人說美豬不安全，行政院不要魚目混珠、混淆視聽，「政府義務是說明和澄清，不是花人民的錢、洗人民的腦。」

另有民進黨人士指出，目前藍綠都在催票，最後結果可能是「投票率定生死」，依照2020大選結果，無論民進黨及國民黨，政黨票都沒有超過500萬票，但民眾黨政黨票拿下158萬餘票，時代力量政黨票也有100萬票，小黨支持者的投票取向可能更會影響公投結果。

行政院在雜誌刊登美牛美豬照片配上美國國旗，引發國民黨立委批評。民眾黨立委張其祿也認為，有濫用行政資源之嫌。

張其祿說，政院廣告有濫用行政資源疑慮，政務官固然可為政策辯論，但是政院下廣告，錢從什麼地方來？是否要標明清楚為了公投？為何要宣傳美豬，而不是台灣豬？他批評，這些都維持政府一貫混淆視聽，把反萊豬講成反美豬，就是一例。

公投 民進黨 國民黨

上一則

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

延伸閱讀

公投決戰倒數 朱立倫批綠：賭輸翻桌最內行

公投決戰倒數 朱立倫批綠：賭輸翻桌最內行
重啟核四公投領銜人：侯友宜會讓公投全線潰堤

重啟核四公投領銜人：侯友宜會讓公投全線潰堤
黒白集／當監委掄起球棒恐嚇人民

黒白集／當監委掄起球棒恐嚇人民
萊豬公投若被推翻 醫師蘇偉碩：日本核食就會進來

萊豬公投若被推翻 醫師蘇偉碩：日本核食就會進來

熱門新聞

陳文茜。(取材自臉書)

陳文茜「怪病」纏身 2個月昏倒3次 發病如失智老人

2021-11-23 04:55
彭文正公開自嘲「藏匿地點」在美國國家青年管弦樂團，打趣說「有機會巧遇拜登」。 （取材自彭文正臉書）

被通緝第3天自揭「藏匿地點」 彭文正：有機會巧遇拜登

2021-11-22 21:03
蔣姓紙雕師不滿未戴口罩遭蔡姓超商店員勸阻爆口角，朝蔡左胸口猛刺三刀致死，警方鑑識小組現場採證。（中央社）

超商店員勸客人戴口罩遭刺死 台知名紙雕師痛下殺手

2021-11-21 16:32
新型變異株B.1.1.529在全球擴散，指揮中心宣布自後天起南非等六國為重點高風險國家。圖為外籍移工自泰國入境桃園機場，全部穿全套防護裝備。記者鄭超文／攝影

南非新變異株襲亞洲 台指揮中心宣布邊境管制

2021-11-26 17:43
黃泳群犯案後兩度變裝，將脫下的衣物裝入黑色手提包，在龍山寺公園閒晃時，一度想脫手給街友。(記者翁至成／翻攝)

開4槍殺人後「變裝」 台灣槍手逃廈門 困在防疫旅館

2021-11-23 20:16
遠東集團董事長徐旭東。(本報資料照片)

遠東遭罰 蔡英文正告北京：只會讓兩岸愈走愈遠

2021-11-25 02:29

超人氣

更多 >
多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增
藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美

藏匿飛機起落架 挺過-80℉低溫、低壓 偷渡男抵美
茶比金貴 每公克逾356美元 蘇富比將首度拍賣普洱茶

茶比金貴 每公克逾356美元 蘇富比將首度拍賣普洱茶
不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手

不滿最後一盒糖糕被買走 曼哈頓華男大打出手
驚悚黑五 洛杉磯到芝加哥 精品店到五金店 搶劫遍地開花

驚悚黑五 洛杉磯到芝加哥 精品店到五金店 搶劫遍地開花