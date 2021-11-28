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世衛：Omicron是否傳染力更強 還有待釐清

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

逾2年未入境 疫情以來 台灣已近20萬人被除籍

記者李承穎／台北報導
圖為桃園機場旅客排隊等候搭乘防疫計程車。 (本報系資料照片)
圖為桃園機場旅客排隊等候搭乘防疫計程車。 (本報系資料照片)

疫情持續迄今，海外台灣人有家歸不得，依台戶籍法規定，逾兩年未入境，戶籍需強制遷出，至少已有近20萬人被除籍，聯合報專訪遭除籍的海外國人，他們表示「你被除籍了嗎？」成為海外國人問候語，希望政府想出兩全其美的政策。

哥斯大黎加劉姓貿易商說，他之前住在巴拉圭，現在遷往哥斯大黎加，在疫情前，每年都會返台，原本去年3月要返台，因在中南美洲要轉機、飛長途班機的風險很高而作罷，後來台灣開始有疫情，光隔離就要耗費半個月以上，只好一拖再拖，已超過兩年沒回家，如今已被除籍。

劉姓貿易商指出，最大困擾是很久沒看到家人，且健保每月都在付，如今健保已被迫暫停，現在連投票權都被剝奪，明明是中華民國國民，卻沒辦法行使憲法權利，即便返鄉，也要設籍4個月以上才能投票。「我收到除籍的信了？你收到了嗎？」他說，這已成了身邊朋友的問候語。

加拿大宋姓食品商指出，現今的隔離政策，讓他已兩年沒回家，返鄉後至少要隔離14天，一趟返國來回要好幾周，他有家庭、事業等，無法待太久，如今被迫除籍，直接面臨的是選舉權被剝奪，「如果身為台灣人，都無法選擇自己要執政的人，誰還會想把資產移回台灣？」

宋指出，沒戶籍在台灣，不只健保、投票權等，各國簽證優惠也無法擁有，除籍後「被遺棄感」更深，他也即將要打第3劑疫苗，但台灣隔離政策還是這麼嚴格，像是加拿大只要強制隔離3天，其他時間就在家自主管理，政府應該設法鬆綁。

陳姓中國台商指出，中國的台籍幹部需要管理工廠，很多人都沒回家，由於擔心被除籍，連老闆都要到中國與台幹換班，讓台幹返台，若老闆不願意犧牲，許多台幹可能因此喪失戶籍。

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