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堵Omicron 台灣擬開打第3劑、青少年第2劑

記者楊雅棠、邱宜君／台北報導
台灣衛福部為防堵Omicron變種病毒商定對策。(美聯社)
台灣衛福部為防堵Omicron變種病毒商定對策。(美聯社)

為防堵Omicron，許多國家加快第三劑接種腳步，台灣衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）昨天召開專家會議，據了解，委員達成共識，不少專家建議明年2、3月開打第三劑，且青少年也應盡快施打第二劑。委員提交政策建議，指揮官陳時中批核後，將於29日記者會公布細節。

提高長者、長照二劑覆蓋率

為預防Omicron病毒侵台，陳時中昨出席消基會「中醫醫療與養生保健論壇」時，提出兩大防疫措施，一為保留集中檢疫所量能，以作為日後輕症隔離之用。一為拉高75歲以上長者、第五類長照機構人員及其受照顧者的兩劑覆蓋率，目前這兩大族群完整接種率均偏低。

醫福會執行長王必勝表示，前天召開因應變異株緊急會議，決議提高集中檢疫所的保留量能，以因應未來高風險國家增加，屆時入境者必須入住集中檢疫所；最重要的是，國內疫情一旦再起，湧現大量輕症患者時，可做為隔離及治療場所。

打第3劑 可減少突破感染

ACIP委員、林口長庚副院長邱政洵表示，國際研究證實，接種第三劑可有效減少突破性感染機率，且副作用沒有打第一、二劑來得高，與會專家均建議，盡快擬定第三劑接種計畫。

大部分國家選擇mRNA疫苗作為第三劑接種，不過台灣疫苗接種情況複雜，打兩劑AZ比率相當高，加上不少人混打，另有70多萬人施打高端疫苗，邱政洵指出，第三劑打哪種廠牌，仍須等待指揮中心最後的決定。

至於第三劑接種時間，國際上多在第二劑接種後六個月施打第三劑，依據我國第二劑接種時程，第三劑接種計畫應落在明年2、3月執行。

新變異株確診 多年輕族群

邱政洵表示，新變異株Omicron為昨天ACIP會議的討論重點，雖然該變異株的傳染力、致病性都還有待進一步研究，但不容小覷，在南非出現後，歐洲許多國家都傳出疫情。此外，分析南非疫情，確診者以年輕族群居多，為當地施打比率最低的族群，病毒在年輕人中流竄，增加變異株崛起的機會。邱政洵認為，ＢＮＴ疫苗不良反應發生率極低，多為輕度、且為可恢復的情況，他建議，「不要猶豫，青少年應盡快補打第二劑」。

前疾管局長蘇益仁提醒，75歲以上的老年人等高風險族群應盡快接種完第二劑，並擬訂第三劑計畫，就算Omicron具有免疫逃脫能力，但打了第三劑，可避免確診者變成重症。

高端疫苗 疫情 台灣

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