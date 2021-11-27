我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幹細胞療法 治好一型糖尿病患 可望造福全美150萬患者

Omicron全球警戒 佛奇：若已傳入美國不意外

立陶宛「友台」國會議員抵台：很榮幸被中國列黑單

記者陳嘉寧／桃園28日電
立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis、左六）率領的訪問團，28日清晨搭乘中華航空公司班機抵達桃園機場，下機合影時馬瑪竇特別比出「讚」的手勢。（記者陳嘉寧／攝影）
立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis、左六）率領的訪問團，28日清晨搭乘中華航空公司班機抵達桃園機場，下機合影時馬瑪竇特別比出「讚」的手勢。（記者陳嘉寧／攝影）

立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）率領的訪問團，28日清晨搭乘中華航空公司班機抵達桃園機場，外交部官員在空橋門口迎接。訪問團成員將於12月2日至3日出席在台北舉辦「2021年開放國會論壇」。

馬瑪竇（Matas Maldeikis）一行從德國法蘭克福搭乘華航CI-62班機，28日清晨6時18分降落桃園機場，下機後先通過衛福部疾管署的檢疫櫃台，透過「外交泡泡」專案檢疫程序，經由公務門特別禮遇通關入境。

立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis、左二）率領的訪問團...
立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis、左二）率領的訪問團，28日清晨搭乘中華航空公司班機抵達桃園機場，下機後通過衛福部疾管署的檢疫櫃台。（記者陳嘉寧／攝影）

訪問團成員之一的馬提約沙帝斯（Marius Matijošaitis）在班機起飛前，社群媒體發布照片，表示已出發前往台灣

訪問團成員通過入境長廊時，馬瑪竇特別停下腳步，邀請所有成員一起讓媒體拍攝團體照，馬瑪竇還比出「讚」的手勢。馬瑪竇表示，近一年內立陶宛和台灣間的合作關係及相互了解邁進一大步，預期這趟旅程會再為雙方帶來更進一步的了解；目前立陶宛和台灣正面臨著相同的挑戰，透過這次訪問行程，將和各個團體進行互動討論，相信有助於未來對彼此的認識。

立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis、右）率領的訪問團，...
立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis、右）率領的訪問團，28日清晨搭乘中華航空公司班機抵達桃園機場。（記者陳嘉寧／攝影）

立陶宛國會女議員薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）指出，很高興能造訪台灣，此行非常具有啟發性和意義，立陶宛深刻體會與大型極權國家為鄰的處境。新冠肺炎疫情一開始，立陶宛有很多醫生感染，也有民眾死亡，但是台灣即時送給立陶宛口罩，很高興立陶宛日前也贈與台灣疫苗，這就是兩國間友誼的表現。

薩卡利埃內表示，對被中國列入黑名單她覺得很榮幸，訪問團成員還自嘲，這趟出訪行程後也許會有更多人被列入黑名單。立陶宛非常支持台灣堅決的態度和決心，台灣是立陶宛非常重要的朋友，立陶宛將繼續為雙方的友誼而努力。

立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）率領的訪問團，28...
立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）率領的訪問團，28日清晨搭乘中華航空公司班機抵達桃園機場。圖為訪問團成員之一的薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）。（記者陳嘉寧／攝影）

立陶宛 台灣 機場

上一則

同舟計畫打亂藍九合一初選？黨務人士：參選講實力原則

延伸閱讀

中國正式照會 駐立陶宛大使館降為代辦處

中國正式照會 駐立陶宛大使館降為代辦處
將與立陶宛斷交？ 中：立方必須承擔一切後果

將與立陶宛斷交？ 中：立方必須承擔一切後果
台灣與立陶宛拚建交？吳釗燮：非目前工作重點

台灣與立陶宛拚建交？吳釗燮：非目前工作重點
中降級立陶宛外交關係／2個第一、3大影響、4點信號

中降級立陶宛外交關係／2個第一、3大影響、4點信號

熱門新聞

陳文茜。(取材自臉書)

陳文茜「怪病」纏身 2個月昏倒3次 發病如失智老人

2021-11-23 04:55
彭文正公開自嘲「藏匿地點」在美國國家青年管弦樂團，打趣說「有機會巧遇拜登」。 （取材自彭文正臉書）

被通緝第3天自揭「藏匿地點」 彭文正：有機會巧遇拜登

2021-11-22 21:03
蔣姓紙雕師不滿未戴口罩遭蔡姓超商店員勸阻爆口角，朝蔡左胸口猛刺三刀致死，警方鑑識小組現場採證。（中央社）

超商店員勸客人戴口罩遭刺死 台知名紙雕師痛下殺手

2021-11-21 16:32
黃泳群犯案後兩度變裝，將脫下的衣物裝入黑色手提包，在龍山寺公園閒晃時，一度想脫手給街友。(記者翁至成／翻攝)

開4槍殺人後「變裝」 台灣槍手逃廈門 困在防疫旅館

2021-11-23 20:16
新型變異株B.1.1.529在全球擴散，指揮中心宣布自後天起南非等六國為重點高風險國家。圖為外籍移工自泰國入境桃園機場，全部穿全套防護裝備。記者鄭超文／攝影

南非新變異株襲亞洲 台指揮中心宣布邊境管制

2021-11-26 17:43
遠東集團董事長徐旭東。(本報資料照片)

遠東遭罰 蔡英文正告北京：只會讓兩岸愈走愈遠

2021-11-25 02:29

超人氣

更多 >
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」

專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」
感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危
中國專家：新變種Omicron難成氣候

中國專家：新變種Omicron難成氣候
南非醫學會：Omicron引發的是輕症

南非醫學會：Omicron引發的是輕症