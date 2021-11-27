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台詐騙集團27人 在土耳其落網

中央社／台北27日電
（ingimage）
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又有台灣詐騙集團在土耳其遭到破獲，據報27名台灣人被捕。多家土耳其媒體昨晚報導，憲兵司令部等機關「與台灣執法機關合作」，在木拉省破獲該「人口販運和國際網路詐騙網絡」。

國營土耳其廣播電視公司新聞台（TRT Haber）報導，土耳其憲兵司令部、國家警察局打擊移民走私和人口販運處、木拉省（Mugla）憲兵分隊，與台灣執法機關合作，破獲人口販運和國際網路詐騙網絡，逮捕27名台灣籍嫌犯。

報導未就所提的「台灣執法機關」詳述。

土耳其新聞網（HABERTÜRK）報導，「台灣人組成的國際犯罪網絡」在木拉省博德魯姆（Bodrum）承租一棟別墅從事不法活動，27名台灣嫌犯在有關當局行動中遭到拘留。

在國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）刊發、以木拉省政府和土耳其憲兵司令部logo為背板的新聞照片中，可以看到有關當局公布的證物包括至少23本外觀與台灣護照很類似的綠色外皮護照。

另一張照片背景為翠綠山林間一棟泳池別墅的庭園。被捕嫌犯在建築前方站成兩排，其中似乎包括數名女性。持自動步槍、身穿防彈衣的多名土耳其憲兵隊員站在泳池旁邊警戒。

第3張照片主題為一張白板，上頭被人用簽字筆書寫「養微信」、「飛書可用」、「十」、「文」、「虎」、「財」、「草」等繁體中文。

報導稱，當局於上述行動中在別墅裡起獲多部手機、平板電腦、筆電、12萬里拉和1萬美元現金。

報導引述木拉省政府聲明指出，當局今年稍早也曾破獲原本在斯洛維尼亞、克羅埃西亞、北馬其頓、蒙特內哥羅運作的國際犯罪網絡將詐騙模式移植土耳其南部安塔利亞省（Antalya）進行不法活動。經進一步追查，又在木拉省破獲上述不法活動。

土耳其憲兵司令部5月26日曾宣布，在安塔利亞省凱梅爾（Kemer）「破獲機房設在我國境內，以台灣民眾為詐騙對象的網路電信詐騙集團」。當時張貼在其官方推特的內容指出，該行動救出經人口販運入境的33名台灣「被害人」。

土耳其憲兵是隸屬於內政部的準軍事部隊，其性質類似武裝警察部隊，主要負責郊區維安。

另據博德魯姆的Kent TV報導，憲兵司令部昨天在木拉省上述執法行動後發表聲明，重申繼續「打擊人口販運和國際網路詐騙」的決心。

台灣 詐騙集團 警察

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