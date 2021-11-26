新聞眼 / 公投前…台美唱和 同曲未必同調

美國聯邦眾議員高野（右1）率領的訪問團25日至26日訪台，期間接受外交部長吳釗燮（左1）款宴。圖／取自外交部推特

美國 議員訪問台灣 並不罕見，但這次跨黨派眾議員團來訪時間點，以及台美雙方各自想傳遞的訊息，仍有值得關注之處。

其一，這是本月第二團，且美方公布這兩團行程時，都提及此行程為議員「印太行」的一環，議題也涉及區域安全，一方面可見在美國印太戰略中，台灣扮演相當重要角色；另方面也是因兩岸關係不佳、台海情勢緊張，使美國政界比以往更為關切台海熱點。

為深化與美方退伍軍人交流，退輔會明年元旦將啟動派員駐美，退輔會主委馮世寬日前證實，派員駐美希望變成「二軌外交」，長期目標是建立與美國退伍軍人事務部的官方聯繫管道。美議員這次訪台特別拜會退輔會，雙方是否觸及台美國安、軍事等議題，更成為此行焦點。

其二，率團的聯邦眾議員高野會晤蔡英文總統時，談及台灣在疫情期間贈美醫療設備，並特別提到，台灣對15個邦交 國同樣慷慨。宏都拉斯總統大選在即，美國國務院官員不久前才呼籲宏國主要總統候選人應與台維持外交關係，高野此時提及我邦交國，似有再向邦交恐生變的國家喊話之意。

第三，蔡總統在高野面前，提到台灣進一步開放美豬進口以來，恢復台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談，並表示雙方政策方向穩定，更能增加互信與往來。

身為眾議院退伍軍人事務委員會主席的高野率跨黨派議員來訪，雖不是為萊豬而來，但相當接近台灣舉行公投之日，蔡總統也藉此機會，加強宣傳台美友誼，提醒國人反萊豬恐傷台美互信。

然而，此團真正關注的除了區域安全、台海情勢之外，還有退伍軍人事務合作、台美國防工業合作等，以及美國極度關切的晶片短缺問題。

在宏都拉斯大選，國內四大公投前，美議員訪問讓雙方再有機會喊話、宣傳；然而，很快便會藉由台宏關係與反萊豬公投結果，檢視美國影響力，以及台美關係是否堅若磐石。