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台灣將派唐鳳、蕭美琴參與美民主峰會 拜登未邀中俄

白宮民主峰會 朱立倫：台灣需要朋友及美國支持

中央社台北24日電
國民黨主席朱立倫。記者黃義書／攝影
國民黨主席朱立倫。記者黃義書／攝影

台外交部今天表示，美國總統拜登訂於9日至10日主持「民主峰會」視訊會議，並正式邀請台灣參加，國民黨主席朱立倫說，只要對中華民國、民主自由有利，他都支持，台灣需要朋友及美國的支持。

國民黨下午舉辦127周年黨慶青年軍贈書儀式，朱立倫親自接受「中國青年軍協會」理事長郭光志捐贈青年軍史及相關史料清冊，朱立倫表示，中華民國歷史幾乎與國民黨黨史連結在一起，即便國民黨現在沒有執政，仍會保管好所有史料，青年軍的歷史也是國家與黨史重要的一頁。

對於拜登訂於9日至10日主持「民主峰會」視訊會議，並正式邀請台灣參加，朱立倫在會後受訪時表示，只要對中華民國有利的，對民主自由有利的，他都支持。台灣需要朋友，也需要美國的支持，國民黨也已透過各種會議，表達堅定立場。

朱立倫也預告，國民黨駐美代表處的先遣人員，下周就會出發前往美國，今天還會有國際酒會，共同慶祝國民黨黨慶。他強調，對於民主峰會，能多一些機會，對中華民國、民主自由、台灣有幫助，他都全力支持。

談到中國以環保為由對遠東集團開罰，朱立倫則說，任何廠商設廠，都要遵守當地的法令，也呼籲當地政府給廠商公平待遇；而政府也有責任讓兩岸能有多些溝通，更多的溝通、互動、協調，可以降低很多困擾，包括當有要犯逃到中國，兩岸打擊犯罪的協定就能因應，同樣，對於廠商權益，兩岸可透過各種溝通，保障台商權益。

農委會主委陳吉仲在網路節目訪談說明萊劑的內容，引發熱議，他今天澄清，重申從未說過萊劑是人類保健食品。朱立倫則表示，若今天豬吃萊劑就比照人吃保健食品，那陳吉仲就乾脆宣布，為了讓豬能保健，就開放萊劑，而全世界160個國家都應該開放萊劑使用。朱立倫指出，想要欺騙台灣人民，也不要用這樣荒謬的比喻方式。

此外，適逢黨慶，國民黨文傳會今天推出3樣黨慶小物，包括「黨徽香氛扣」、「國父熱炒杯」、「民主護手霜」，希望能吸引更多人願意加入國民黨，共同監督執政黨。

國民黨 台灣 美國

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