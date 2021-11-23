1999年繫放 24歲高齡黑面琵鷺台南再現蹤 鳥友感動

台南出現一隻繫有腳環的黑面琵鷺，是1999年在台南繫放的黑琵T18。（黃蜀婷提供/中央社）

每年冬季有不少黑面琵鷺飛抵台南沿海地區度冬，吸引不少賞鳥人潮，今天有鳥友在安南區一處魚塭拍到繫有編號T18腳環的黑面琵鷺，推估這隻1999年繫放的黑琵已高齡24歲。

台南市生態保育學會理事長邱仁武接受中央社記者電話訪問時表示，安南區城西社區發展協會理事長陳國忠今天上午在自家魚塭發現1隻黑面琵鷺，因為繫有腳環，覺得相當特別，經詢問黑面琵鷺保育學會的友人後，得知是1999年在台南繫放的黑琵T18。

邱仁武表示，T18曾於今年1月在台南被通報發現，11月在七股黑面琵鷺保護區又被通報發現來台度冬，今天是今年第3次通報發現。

拍鳥俱樂部會長黃蜀婷上午接獲通報後趕到魚塭，拍攝到T18覓食、活動的照片，她說，T18在1999年被繫放時的推估年齡是2歲，至今應該已約24歲，能拍到這麼「老」的黑面琵鷺，相當值得欣慰。

邱仁武說，黑面琵鷺每年往返於繁殖地及度冬棲地，面臨許多環境挑戰，要活到24歲相當不容易，T18則是台灣 目前記錄到年齡最大的黑面琵鷺。

他說，2021黑面琵鷺保育季系列活動持續中，喜愛賞鳥的民眾可把握機會到台南一遊，進一步了解黑面琵鷺生態。