我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京大學成立4研究中心 全以習近平思想為名

不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次

荷蘭眾院壓倒性通過 力挺台灣參與國際刑警組織

中央社布魯塞爾23日專電

國際刑警組織（INTERPOL）正召開大會，荷蘭眾議院今天以壓倒性票數通過動議，籲請荷蘭政府與理念相近國家共同支持台灣參與，這是荷蘭國會繼2019年後再度展現挺台行動。

駐荷蘭代表處今天表示，荷蘭眾議院今天下午初估以149票對1票的壓倒性票數通過動議，籲請荷蘭政府與理念相近國家共同研議支持台灣參與INTERPOL大會、相關會議及培訓機制可行性。

這是繼2019年荷蘭國會通過支持台灣參與國際組織的歷史性動議案後，再次發聲力挺台灣有意義國際參與。

動議案指出，台灣不僅是荷蘭和歐盟的重要商業夥伴，也是打擊國際犯罪的盟友；台灣盼有意義參與國際組織是合理的期待，呼籲荷蘭政府與理念相近國家一起，共同探討支持台灣以觀察員身分參與的可能方案。

這項動議案是由荷蘭基民黨（CDA）議員穆德（Agnes Mulder）及政治改革黨（Reformed Political Party，SGP）議員斯塔伊（Kees van der Staaij）共同連署提出。

駐荷蘭代表處表示，近年積極爭取荷蘭行政與立法部門的支持，相關努力已獲得初步結果，不僅跨黨派國會議員曾多次在國會提出相關質詢，荷蘭外交部長克納朋（Ben Knapen）上週出席國會外交預算辯論時也公開表示，荷蘭及許多國家都認為，台灣應能有意義參與如打擊跨境犯罪等攸關全球利益議題的國際會議。

克納朋說，荷蘭政府承諾支持台灣以觀察員身分參與國際刑警組織，因為無論是台灣獲取打擊跨境犯罪資訊的權利，或是國際社會汲取台灣相關經驗及見解的權利，都不應該被剝奪。

駐荷處強調，在中國武力威脅及以各種方式打壓台灣國際生存空間下，理念相近國家的相關支持格外重要。對於荷蘭政府及國會公開聲援台灣有意義參與國際組織深表感謝，期待雙方未來繼續加強在打擊跨境犯罪、公共衛生、飛航安全及氣候變遷等方面的合作關係。

第89屆INTERPOL大會11月23日至25日在土耳其伊斯坦堡舉行。

台灣 眾議院 氣候變遷

上一則

台美經濟繁榮夥伴對話明年續辦 同對立陶宛表支持

延伸閱讀

CDC發布德國、丹麥旅遊警告 歐洲疫情再起

CDC發布德國、丹麥旅遊警告 歐洲疫情再起
中降級立陶宛外交關係／2個第一、3大影響、4點信號

中降級立陶宛外交關係／2個第一、3大影響、4點信號
眾院共和黨跑票者 面臨黨內報復 委員會職務恐遭解除

眾院共和黨跑票者 面臨黨內報復 委員會職務恐遭解除
民怨沸騰爆流血衝突 歐洲多國加強防疫管制一次看

民怨沸騰爆流血衝突 歐洲多國加強防疫管制一次看

熱門新聞

孫道存。圖／聯合報系資料照片

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

2021-11-17 07:05
太電前董事長孫道存（左）與妻子吳逸萍相差32歲，被拍到2009年陪妻子逛街買精品，因而促成禁奢條款的立法。(本報資料照片)

孫道存病逝／3段婚姻、4任女友…還娶同學女兒為妻

2021-11-17 23:13
太電前董事長孫道存。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

10月1日才保外就醫...孫道存17日凌晨病逝 享壽72歲

2021-11-17 05:55
蔣姓紙雕師不滿未戴口罩遭蔡姓超商店員勸阻爆口角，朝蔡左胸口猛刺三刀致死，警方鑑識小組現場採證。（中央社）

超商店員勸客人戴口罩遭刺死 台知名紙雕師痛下殺手

2021-11-21 16:32
華南金控旗下華南期貨傳出送客戶2022年新桌曆，竟以女員工清涼照與寫真婚紗風當封面，引發外界評價二極，今日也驚動金管會表示要進行了解。(取材自華南金)

7女裸身只用白布遮 華南期「清涼照桌曆」驚動台金管會

2021-11-17 22:04
衛福部長陳時中飲酒影片中，站在正崴集團董事長郭台強（右）身邊的女子，被肉搜出是穿梭兩岸的嵐台企聯會會長陳曉蓁。（網路圖片）

陪陳時中唱歌美魔女是大陸公務員 邱太三：絕對依法處理

2021-11-16 02:28

超人氣

更多 >
傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底
金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？
連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭
特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境