國台辦稱台商要與台獨畫清界線 綠委：把台商當彭帥
遠東集團在中國挨罰，中國國台辦昨對遠東遭罰表態稱，絕不允許支持「台獨」的人在中國賺錢，台商台企要與「台獨」分裂勢力劃清界線。
民進黨立委鄭運鵬指出，中國威權政府對任何事情都可以選擇性辦案，一切都是為政治服務，在中國是可以被接受的。現在，中國被世界封殺，就拿台灣祭旗立威。彭帥在網壇上世界征戰，拿過無數獎牌，但是公開被中共高官性侵之後，再有貢獻的明星，下場就是被政治力二度傷害。
鄭運鵬指出，台商對中國經濟和就業貢獻很大，台商對各級中共高官非法的貢獻一定也沒少過，今天北京一聲令下，一樣找洞找縫，殺雞儆猴翻臉重罰。
針對台北市將與上海市開雙城論壇，鄭運鵬指出「中國把台商當彭帥，卻把台北市當表率」，這不會是中國的疏忽，而是刻意讓台灣知道誰是他們認定的朋友，不過，這樣就可以清楚中國怎麼認知分類台灣的政治光譜了，算台北市倒楣？
民進黨立委陳亭妃說，到目前為止，大家也搞不清楚，到底為什麼遠東集團會被中國罰款，到底這部分是不是無限上綱，到目前為止，所得到的訊息是與台獨有關系，更莫名其妙了，遠東集團如何跟台獨有關係，如果在台灣用這樣的罪名，相信大家只會認為這是一個笑話。
陳亭妃指出，中國是無限上綱，亂栽贓、亂戴帽子，中國就是一個人治的國家，一個人治的國家就是沒有原則，沒有法治，那大家就看在眼裡，「台灣的其他政黨，在野黨難道還要配合不斷地做大外宣嗎？」
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