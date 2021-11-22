台治安事件頻傳 蔡英文說話了：幫派暴力絕不容忍

中華民國總統蔡英文。（本報系資料照片）

台灣 最近接連發生治安事件，包括台中兩起球棒打人及桃園日前發生超商 店員勸說民眾戴口罩卻被刺死，社會譁然。蔡英文總統今晚在臉書提出三項關切重點，她強調，今天已經要求行政院要持續提升相關措施，明天行政院也會舉行治安會報，並進一步向全體國人說明後續政策作為。她也說，對於組織性的幫派 暴力事件，政府絕對不會容忍。

蔡總統說，最近治安事件頻傳，包括台中、桃園超商店員遭攻擊事件，台中兩起球棒打人事件以及今天的新北槍擊案。這幾起治安事件雖然各有原因，但民眾的憂慮與不安，政府也已經持續加強作為與檢討，下述三項更是我們關切的重點。

蔡總統說，第一，對於組織性的幫派暴力事件，政府絕對不會容忍，我已經要求內政部，針對幫派犯罪加強取締，並且執行全國性同步打擊幫派犯罪專案行動。第二，針對夜間工作（超商大夜班員工），政府會與業者進一步討論、協調，運用科技及相關軟硬體措施，提升保護機制，並加強夜間巡邏，給予夜間工作者更完善的保護。

蔡總統也表示，對於嚴重精神疾病患者的身心狀況，政府會持續增加量能，透過心理衛生中心、社會工作人員、關懷訪視員，定期提供患者家庭關懷協助，協助患者穩定就醫與服藥，穩定其情緒。同時，政府也會強化追蹤及預警機制，預防不當暴力事件的發生。