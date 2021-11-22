台治安事件頻傳 蔡英文說話了：幫派暴力絕不容忍
台灣最近接連發生治安事件，包括台中兩起球棒打人及桃園日前發生超商店員勸說民眾戴口罩卻被刺死，社會譁然。蔡英文總統今晚在臉書提出三項關切重點，她強調，今天已經要求行政院要持續提升相關措施，明天行政院也會舉行治安會報，並進一步向全體國人說明後續政策作為。她也說，對於組織性的幫派暴力事件，政府絕對不會容忍。
蔡總統說，最近治安事件頻傳，包括台中、桃園超商店員遭攻擊事件，台中兩起球棒打人事件以及今天的新北槍擊案。這幾起治安事件雖然各有原因，但民眾的憂慮與不安，政府也已經持續加強作為與檢討，下述三項更是我們關切的重點。
蔡總統說，第一，對於組織性的幫派暴力事件，政府絕對不會容忍，我已經要求內政部，針對幫派犯罪加強取締，並且執行全國性同步打擊幫派犯罪專案行動。第二，針對夜間工作（超商大夜班員工），政府會與業者進一步討論、協調，運用科技及相關軟硬體措施，提升保護機制，並加強夜間巡邏，給予夜間工作者更完善的保護。
蔡總統也表示，對於嚴重精神疾病患者的身心狀況，政府會持續增加量能，透過心理衛生中心、社會工作人員、關懷訪視員，定期提供患者家庭關懷協助，協助患者穩定就醫與服藥，穩定其情緒。同時，政府也會強化追蹤及預警機制，預防不當暴力事件的發生。
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