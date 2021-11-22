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大貓熊圓仔8歲仍是單身貴族 繁殖順序「不那麼優先」

記者潘才鉉／台北報導
大貓熊圓仔今年8歲。圖／北市動物園提供
大貓熊圓仔今年8歲。圖／北市動物園提供

今年台北上海雙城論壇將簽署三項合作備忘錄，就動物園、國樂團及創新科技三個領域進行交流與合作。由於大貓熊圓仔已經到適婚年齡，外界多次關心圓仔「選婿」問題，此次簽署是否有望開啟新的契機，台北市立動物園長劉世芬表示，四川成都對於圓仔繁殖計畫的排序，不那麼優先，將持續努力尋找可能的配對管道，但上海市立動物園大熊貓照養經驗豐富，盼互相交流。

雙城論壇將規畫簽署合作備忘錄，就動物園、國樂團及創新科技三個領域進行交流與合作。台北市立動物園長劉世芬表示，備忘錄著重圈養野生動物技術交流、生物多樣性保護教育活動交流、野生動物交換和合作繁殖等面向；目前未鎖定針對哪些物種優先進行交換，但秉持延續物種生命的精神，只有瀕危等級才會有人為管理。

由於大貓熊圓仔已經到適婚年齡，劉世芬表示，2年前園方曾向成都大熊貓繁育研究基地提出圓仔的繁殖計畫，但遭以圓仔在大熊貓族群管理優先順序不那麼優先，園方持續努力尋找可能的配對管道。上海市立動物園較台北市立動物園更早開始有照養大貓熊的經驗，雖然有關繁殖計畫仍得透過四川成都，但盼望簽訂備忘錄後能與上海交流大貓熊照養經驗。

動物園表示，由於大貓熊繁殖需要收集基因組序列分析，圓仔的父母團團、圓圓來自四川臥龍熊貓基地，根據親緣關係來計算，為避免近親繁殖，圓仔的排序不有利，至於再等下去是否會超越大貓熊的生育期，仍需經過科學驗證。

北市府表示，論壇以「新經濟新發展」為主題，並就「後疫情時代產業數位轉型」、「無圍牆博物館與建築可閱讀」議題規畫兩場主題演講。台北上海雙方也透過視訊交流，相互分享在後疫情時代，如何持續推展產業數位轉型，重塑產業經濟的新模式，以及如何保存及整合獨有的歷史文化資產與觀光資源，把整座城市打造成為博物館。

北市府表示，至於台北市立國樂團也會與上海市立民族樂團，趁這次的機會簽訂制度化的定期交流，讓兩岸樂手可以定期透過資訊、人才交流。

動物園 疫情 博物館

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