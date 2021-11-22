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中方劍指綠營金主？朝野：遠東政治獻金 藍綠通吃

記者李承穎、吳亮賢、鄭媁／台北報導
遠東集團董事長徐旭東。本報系資料照片
遠東集團董事長徐旭東。本報系資料照片

遠東集團傳出在中國因違法、違規行為遭罰，監察院去年7月公布2020年立委選舉政治獻金名目，遠東集團捐給國民黨候選人14位、民進黨候選人31位，綠營最多，因此外界揣測中國是對綠營金主開鍘。但朝野立委皆認為，不見得是為哪個陣營開刀，應先釐清違法事證。

曾經手遠東集團政治獻金的知情人士指出，遠東集團並不見得認識立委候選人，他們當時收到100萬元(約3.6萬美元)政治獻金，因要開立收據等程序，才去聯繫對方，發現是遠東集團旗下的子公司，但立委候選人本人並不認識該集團，當時認為大財團的政治獻金可能有疑慮，便在申報前主動匯回。

知情人士表示，政治獻金牽扯到財團，未來會發生什麼事情並不清楚，比較希望收到的政治獻金是個人名義的政治獻金，會比較安心一點，尤其遠東集團在一些選區是藍綠兩邊都給，有點「押寶」意味，因此雖然遠東捐給綠營較多，卻不純然是綠營金主。

民進黨立委羅致政指出，遠東集團向來是藍綠都有捐政治獻金，甚至過去也是捐給藍營較多，這時候沒必要貼上「綠營金主」、「藍營金主」等政治標籤，不必隨中共起舞，直接對號入座，反而讓中共恫嚇成功；政治獻金依照合法正常程序申報，是民主國家運作方式。

國民黨立委李德維表示，外界很容易會有這樣的聯想，建議中國官方應把相關違規事證說明得更明確，不要讓外界認為是具有針對性；遠東在台灣是知名企業，董事長徐旭東過去經營事業多年來，藍綠政治人物都很熟悉，到底是什麼狀況，仍有待進一步了解。他認為，台商到全球各地經商當然要遵照當地法令，不只在對岸，若有錯就改，商業歸商業，盡量將其他因素的可能性降到最低。

時代力量立委陳椒華表示，攤開遠東集團的政治獻金紀錄，幾乎是藍綠通吃，並不認為是要特定拿哪一個陣營的金主開刀，但遠東集團在台灣的環保紀錄本來就不佳，被政府裁罰金額及次數名列國內業界前茅，因此，此次遭中國政府開罰，應回歸事實討論為宜。

民眾黨立委張其祿表示，中國正在大力整治內部企業，台灣企業投資風險確實存在，至於後面牽連的政治性，仍要看中國官方的態度。

中國 台灣 國民黨

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