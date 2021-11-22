遠東集團曾政治獻金蘇貞昌父女 遭中國官方鎖定？

民進黨立委蘇巧慧2019年質詢行政院長蘇貞昌，父女同台之後，蘇貞昌前來鼓勵一番。(本報系資料照片)

遠東集團在中國 投資化纖紡織、水泥企業因環保、土地利用等方面違法違規，遭罰款及追繳稅款，由於遠東集團長期在選舉時捐贈台灣藍綠政治人物大額政治獻金，其中，包括行政院長蘇貞昌、立委蘇巧慧(蘇貞昌女兒)等人，而蘇貞昌日前被列「頑固台獨分子」，是否因此遭中國官方鎖定，引發討論。

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過去遠東集團被視為「偏藍」，資助的政治人物以藍營居多，不過，近年監察院公開資料顯示，遠東集團資助對象其實藍綠都有，尤其2016年立委選舉，遠東集團資助的立委候選人多達50人，且包含藍綠及小黨，但金額多寡不同。

根據媒體已揭露的公開資料，遠東集團在2016年最高資助立委候選人200萬元(新台幣，約7萬美元)，包括民進黨 籍的陳明文、柯建銘、葉宜津及蘇巧慧，國民黨 籍則有廖正井、孫大千、李慶華、江惠貞及郝龍斌，另無黨籍立委候選人楊實秋也在列。當年遠東集團至少捐輸藍綠政治人物將近5300萬元(約190萬美元)，堪稱政治獻金最大金主。

到了2018年，遠東集團再度資助藍綠縣市長候選人，根據監察院資料，當時國民黨籍台中市長候選人盧秀燕獲300萬元(約10.7萬美元)，民進黨籍新北市長候選人蘇貞昌獲200萬元(約7萬美元)，另國民黨籍的新北市長候選人侯友宜也獲500萬元(約18萬美元)，知情人士估計，當時總共捐輸藍綠政治人物超過2000萬元(約72萬美元)。

2020年選舉，遠東集團繼續資助立委及總統候選人，其中最大筆是捐給國民黨總統候選人韓國瑜1000萬元(約36萬美元)，另也捐給藍綠立委候選人共約40人，民進黨立委候選人獲捐款幾乎涵蓋各派系，更包括大批艱困選區名單，不過蘇巧慧這次不在名單中。根據已揭露的公開資料，當年捐輸藍綠政治人物共約6000萬元(約215.8萬美元)。