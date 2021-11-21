店員勸戴罩遭刺死 蔡英文臉書被灌爆：搞公投不提命案

蔣姓紙雕師不滿未戴口罩遭蔡姓超商店員勸阻爆口角，朝蔡左胸口猛刺三刀致死，警方鑑識小組現場採證。（中央社）

桃園知名蔣姓紙雕師昨天清晨至超商 購物，因未戴口罩 遭蔡姓店員勸阻，他返家拿口罩進入購物後，將口罩丟到蔡身上，隨後出言挑釁，雙方爆發口角，蔣再返家拿短刀，將蔡叫至店外，朝蔡左胸口猛刺三刀致死；蔣呆坐現場被逮，警詢後依殺人罪嫌移送偵辦，檢方聲請羈押獲准。

台灣近三個月已發生數起民眾不滿被超商店員規勸戴口罩而傷害店員事件，社會安全網不夠健全屢遭質疑。蔡英文 總統昨晚在臉書談論到屏東內埔參加「六堆三百紀念大會」情況，未提及桃園店員被刺死案，引發許多網友灌爆留言。

有網友說，「又有超商店員無辜被殺死了，治安壞成這樣，政府有沒有應對措施」、「曾幾何時，超商店員居然成為高風險的行業」、「民進黨只會選舉，做事有夠爛」、「看到大家的留言，事實證明您是個失敗的總統」、「蔡英文總統我若勸人戴口罩會被殺嗎」、「整天搞有的沒的公投案，超商案一句都不提，人民活該嗎？」

業者曝關鍵自保SOP

另外，事發地周邊其他超商業者聞訊十分驚訝，表示遇到未戴口罩的客人時，會先出言勸導，若不聽勸，則會要求他離開，且由於龜山派出所就在附近，若對方仍堅決不配合，也可報警。

業者說，為求自保，店員一般會盡可能待在櫃檯內，與對方保持安全距離，遇對方動手、甚至持械，可以有更多反應時間。