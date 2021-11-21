超商店員勸客人戴口罩遭刺死 台知名紙雕師痛下殺手

蔣姓紙雕師不滿未戴口罩遭蔡姓超商店員勸阻爆口角，朝蔡左胸口猛刺三刀致死，警方鑑識小組現場採證。（中央社）

台灣 桃園知名蔣姓紙雕師21日清晨至超商 購物，因未戴口罩 遭蔡姓店員勸阻，他返家拿口罩進入購物後，將口罩丟到蔡身上，隨後出言挑釁，雙方爆發口角，蔣再返家拿短刀，將蔡叫至店外，朝蔡左胸口猛刺三刀致死；蔣呆坐現場被逮，警詢後依殺人罪嫌移送偵辦，檢方聲請羈押獲准。

台灣近三個月已發生數起民眾不滿被超商店員規勸戴口罩而傷害店員事件，社會安全網不夠健全屢遭質疑。蔡英文總統昨晚在臉書談論到屏東內埔參加「六堆三百紀念大會」情況，網友留言說「治安壞成這樣，政府有沒有應對措施？」「曾幾何時，超商店員居然成為高風險行業？」網友希望蔡總統更重視社會治安，不要整天只關心公投。

零售店員職場受害居冠

中正大學犯罪防治系特聘教授兼犯罪研究中心主任楊士隆表示，國內因缺乏完整通報系統與統計，無法充分得知職場暴行盛行率，但根據國外學者多年前的研究，在各行業中以零售業店員被害占第一位，其次為執法機關人員、教職人員、醫院急診室、計程車司機，值得政府相關單位正視。

凶嫌稱作案過程全忘了

警方調查，41歲蔣姓男子昨天清晨四時許首次進入桃園市龜山區一家連鎖超商，因未戴口罩遭29歲蔡姓男店員拒絕服務，蔣先回家拿口罩入內購買一包洋芋片，結帳後將口罩丟到蔡身上，以「還不是買到了」等語挑釁，雙方爆發口角。

蔣再度返家，清晨5時25分右手拿著短刀站在店門外叫蔡出來，待蔡步出超商後亮出身後利刃，朝蔡左胸猛刺三刀。蔡奮勇反擊並奪下短刀，與蔣一番扭打後起身搖搖晃晃的脫離現場，但疑因失血過多，在店外30公尺處倒下。

龜山派出所員警獲報五分鐘內趕至現場，蔡奄奄一息，緊急送醫仍不治。蔣坐在蔡身旁地上，員警逮捕他調查。蔣神情平靜辯稱作案動機、案發過程「全都忘了」，檢方今將解剖釐清死因。

臨時支援大夜班遇死劫

蔣姓男子為網路知名紙雕設計師，之前曾創辦公司銷售紙雕作品、出過紙雕相關七本書，也曾當過遺體修復師，上節目受訪，但近年精神狀態不佳，曾至身心診所就醫，已一陣子沒工作，與母親同住在龜山區一處國宅社區，行事低調不曾傳出異狀。

死者蔡姓男子是連鎖超商正職員工，平時在林口一帶門市工作，昨臨時到龜山支援大夜班，卻因而遭逢不幸，家屬神情悲痛，但不願多談，蔡父只回「他很乖，很正常，發生不幸我也沒辦法，謝謝。」桃園市長鄭文燦說，店員依規定勸導還遭殺害，這種殘暴行為令人髮指，市府將全力協助家屬善後。